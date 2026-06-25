25 de junio de 2026 Inicio
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El FMI destacó la baja del riesgo país, pero se desligó del regreso argentino al mercado internacional de deuda

“Argentina sigue logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica", señaló la vocera del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa donde aclaró que las condiciones del regreso a los mercados “son, en última instancia, responsabilidad de las autoridades”.

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El crecimiento ha continuado

"El crecimiento ha continuado", celebró el FMI. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó este jueves un nuevo respaldo al plan económico del Gobierno al destacar la baja del riesgo país y la mejora en diversos indicadores económicos, aunque aclaró que la fecha y condiciones para regresar a los mercados financieros internacionales “son, en última instancia, responsabilidad de las autoridades”.

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Aplaudimos los continuos esfuerzos que están haciendo las autoridades para fortalecer sus márgenes externos y preservar la credibilidad de sus políticas. Eso ayudará a respaldar un acceso duradero tanto a los mercados de capitales locales como internacionales a lo largo del tiempo para Argentina”, planteó la vocera del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa.

En la misma, puso en valor que la administración libertaria continúa logrando “avances importantes en restablecer la estabilidad macroeconómica, fortalecer la resiliencia económica del país y crear una economía más abierta y eficiente”.

Tras las mejoras en la calificación crediticia realizada por las agencias S&P y Fitch, Kozack analizó que la visión del mundo a Argentina "se ha vuelto más favorable", pero evitó establecer plazos al regreso del mercado a los mercados y la toma de deuda, algo que desde el ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, evitaron referirse durante las últimas semanas.

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La vocera del FMI brindó este jueves su habitual conferencia de prensa.

En ese sentido, aclaró que “las decisiones respecto al momento y los términos del acceso al mercado son, en última instancia, decisiones que deben tomar las autoridades (argentinas)”. Pero manifestó que desde el FMI “celebramos los continuos esfuerzos que están haciendo las autoridades para fortalecer sus colchones externos y preservar la credibilidad de las políticas”.

Para el organismo el apoyo del organismo, ayudará a "respaldar un acceso duradero tanto a los mercados de capitales domésticos como internacionales a lo largo del tiempo para la Argentina”.

“Argentina sigue logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica, en el fortalecimiento de la resiliencia del país, la resiliencia económica, y en la creación de una economía más abierta y eficiente” remarcó luego la portavoz, previo a destacar que “el crecimiento ha continuado. La inflación está bajando. Las reservas internacionales se están recomponiendo y las condiciones de financiamiento han seguido mejorando para la Argentina”.

De cara al futuro, aventuró que “si miramos hacia adelante, ya saben, tenemos mucha confianza en el compromiso de las autoridades de seguir sosteniendo los esfuerzos para fortalecer la durabilidad de su ancla fiscal, mejorar sus marcos de políticas y recomponer colchones, en particular sus colchones de reservas”.

El FMI habló sobre la situación de Venezuela

Al comienzo de la conferencia de prensa, la vocera del organismo hizo referencia al doble terremoto que azotó al país y dejó hasta el momento centenares de heridos y miles de desaparecidos.

En un primer momento, Kozack expresó las “más sentidas condolencias a todos los afectados” y afirmó que los “nuestros pensamientos están con el pueblo venezolano en este momento tan difícil para el país”. Luego señaló que el Fondo está “siguiendo de cerca la situación y hemos estado en contacto directo con las autoridades venezolanas”.

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