Quién es Silvana Tenreyro, la nueva consejera económica argentina del FMI designada por Georgieva

La economista tucumana, que asume también como Directora del Departamento de Investigación, será la primera latinoamericana en ocupar el puesto más influyente del ente de crédito a partir del 10 de agosto.

Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), designó a la argentina Silvana Tenreyro al frente del Departamento de Investigación del organismo, a la vez que también se convertirá en la nueva consejera económica.

Lo hizo a través de las redes sociales, remarcando que "aporta una experiencia excepcional en los ámbitos académico y de formulación de políticas, lo que reforzará aún más el análisis y el asesoramiento en materia de políticas del FMI para ayudar a nuestros países miembros a desenvolverse en una economía mundial compleja".

El puesto de "economista jefa" representa una de las funciones de mayor peso estratégico dentro del FMI, considerando que quien lo ocupa no solo define la visión técnica del organismo sobre el rumbo financiero global, sino que también coordina los influyentes informes que marcan el pulso de la agenda económica internacional.

Se trata de un cargo de suma relevancia, por donde pasaron figuras de la talla mundial de Olivier Blanchard, Stanley Fischer y Gita Gopinath. De esta manera, Tenreyro se convierte en la primera sudamericana en ocupar la silla a partir del 10 de agosto en Washington.

El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó la designación de Tenreyro dentro del FMI y compartió su alegría en redes sociales: "Felicitaciones Silvana! Qué gran reconocimiento!", mencionó.

Quién es Silvana Tenreyro, la nueva consejera económica argentina del Fondo Monetario Internacional

Nacida en San Miguel de Tucumán hace 50 años, Silvana Tenreyro se graduó con honores en la Universidad Nacional de Tucumán en 1997, para luego consolidar su formación con una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

Con triple nacionalidad argentina, británica e italiana, estudió en la London School of Economics. En 2017 al ser nombrada miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, cargo que ocupó hasta 2023 y desde el cual participó activamente en las decisiones de tasas más críticas de Europa durante la pandemia y los desafíos económicos pos-Brexit.

También se desempeñó como economista en el Banco de la Reserva Federal de Boston y su participación en el Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio le valió una serie de importantes reconocimientos: el Yrjö Jahnsson, Bernhard Harms y Birgit Grodal, además de haber presidido la Asociación Económica Europea. En 2023 fue reconocida por el rey Carlos III, quien la distinguió como Comandante de la Orden del Imperio Británico servicios a la economía.