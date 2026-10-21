21 de octubre de 2026 Inicio
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Los salarios registrados subieron 2,7% en agosto, según el INDEC

El organismo estadístico publicó el índice de los sueldos promedio durante el octavo mes del año. Qué pasó en cada uno de los sectores y cómo quedaron frente a la inflación.

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El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las remuneraciones promedio del octavo mes del 2026. Según el organismo estadístico, el índice mostró un aumento mensual de 2,6%, impulsado por una suba de 2,8% en el sector privado registrado y de 2,3% en el sector público. Este desempeño permitió que el total registrado acompañara la tendencia general del índice, que cerró el mes con un incremento de 2,7%.

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En la comparación interanual, los salarios registrados crecieron alrededor de 30,4% en el sector privado y 30,3% en el sector público, quedando por debajo del promedio general del índice, que alcanzó 35,6%. El contraste más marcado se dio con el sector privado no registrado, que trepó 55,4%, reflejando la fuerte volatilidad de los ingresos informales.

Si se observa la evolución acumulada desde diciembre de 2025, los salarios registrados avanzaron 21,5%, con el privado en 20,4% y el público en 23,8%. Estos valores muestran que, aunque hubo mejoras, el ritmo de crecimiento sigue siendo insuficiente frente al costo de vida, especialmente en rubros sensibles como alimentos y vivienda.

Dentro del sector público, el informe distingue entre el subsector nacional y el provincial: en agosto, los salarios nacionales subieron 1,9% mensual y acumularon 20,4% en el año, mientras que los provinciales crecieron 2,6% mensual y alcanzaron 23,2% acumulado. Esta diferencia evidencia que las provincias lograron sostener un ritmo algo más alto de recomposición salarial que la administración central.

Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes del día 20 de cada mes

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de septiembre de 2026, elaborado por Zentrix Consultora, casi cuatro de cada diez personas se quedan sin dinero durante la primera quincena y el 65,3% agota sus recursos antes de finalizar los primeros 20 días del mes.

El estudio se realizó sobre una muestra de 1.438 personas de distintas jurisdicciones del país, entre el 22 y el 30 de septiembre. Los resultados muestran que apenas el 24,2% de los consultados llega a fin de mes sin posibilidades de ahorrar, mientras que el 9,8% asegura que puede cubrir sus gastos y reservar una parte de sus ingresos.

La falta de dinero también repercute en la capacidad de ahorro. De acuerdo con el relevamiento, menos de una de cada diez personas puede destinar una parte de sus ingresos a ese objetivo, un indicador que expone las dificultades para afrontar gastos imprevistos o planificar a mediano plazo.

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