El Banco Central sigue negando la información sobre las reservas de oro que el Gobierno sacó del país

Entre los fundamentos, las autoridades del BCRA citaron que cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica "puede poner en peligro la seguridad de los activos en cuestión, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero"

Además invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275 afirmando que se trata de información que puede poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.

"La contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son nulas ya que no fundamentan los motivos por los que denegaron la información. La segunda cuestión a analizar es que muchas de las preguntas no tienen ninguna vinculación con el artículo 8 incisos B y C citados de la ley 27.275 por ejemplo si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, si se hizo por una aerolínea Británica, si hubo resolución de directorio, cuántos fueron los costos de traslado, vuelo y seguros, cuántos lingotes fueron, etc", manifestó Palazzo en su publicación

"La tercera cuestión es que se me niega la información pero por otro lado el ciudadano y Ministro de economía pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo. Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno", agregó el diputado.