El Banco Central compró divisas pero las reservas retrocedieron: los motivos

Las reservas brutas de la autoridad monetaria bajaron u$s 11 millones por reacomodamientos de monedas.

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles u$s 33 millones, sumando seis jornadas consecutivas con saldos netos positivos en su intervención cambiaria, pero las reservas brutas de la autoridad monetaria bajaron u$s 11 millones, a u$s 27.571 millones por reacomodamientos de monedas.