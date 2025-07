Domingo Cavallo respaldó un sistema bimonetario y no descartó la dolarización

El economista Domingo Cavallo volvió a respaldar un régimen bimonetario , en el que convivan el peso argentino y el dólar estadounidense y, en caso que reaparezca una inflación importante, no descartó la dolarización de la economía argentina .

Durante un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, la institución de la cual es presidente honorario, el ex titular del Palacio de Hacienda durante las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa aseguró que la adopción de la moneda estadounidense tiene que ser el último paso.

“Personalmente creo que deberíamos ir hacia un sistema bimonetario muy bien diseñado. No es el que está funcionando ahora, y la dolarización puede ser algo que ocurra si ese esquema no funciona”, explicó el economista ante los medios de prensa.

Durante la exposición, el economista de 78 años expuso que la instauración del dólar como moneda de curso legal se deberá tomar en caso de que el peso se deprecie y haya un incremento de la inflación, una situación que sucedió en Ecuador previo a dolarizar la economía a principios del 2000.

Desde el Gobierno destacaron que "el dólar flota, no está controlado"

José Luis Daza Daza, viceministro de Economía. Ministerio de Economía

El viceministro de Economía, José Luis Daza, analizó la política económica del Gobierno y afirmó que el tipo de cambio "no está planchado ni controlado". Además, marcó que la Argentina modificó su "balanza de pagos".

En el Argentina Economic Forum, Daza señaló que la Argentina atraviesa "un gigantesco cambio en la balanza de pagos" y se refirió a las situaciones de distintos países: "En las crisis de otros países años atrás, había un gran déficit de cuenta corriente. Pero importan la calidad, la razón y la magnitud. Un déficit de 2% del PBI en un país que crece al 6% es esperable y razonable".

En tanto, pese a que expuso su incertidumbre sobre las variaciones del tipo de cambio, aunque marcó una recomendación. "Es un tema muy complejo. Yo no sé qué va a pasar. Si yo fuese empresario, lo que no haría es apostar que me va a salvar una depreciación. Es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte en lo que viene", expresó.