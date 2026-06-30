30 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Domingo Cavallo advirtió que el RIGI "discrimina ponen en desventaja a millones de empresas"

El exministro de Economía consideró que las medidas establecidas en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones "ponen en desventaja a millones de empresas y emprendedores".

Por
Domingo Felipe Cavallo

Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.

El exministro de Economía Domingo Cavallo criticó este martes en un documento de difusión el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), al cual catalogó de discriminatorio, e instó a la eliminación completa del cepo cambiario para erradicar los sesgos adversos de la economía argentina.

El Gobierno concesionó rutas nacionales y le dio el control al sector privado. 
Te puede interesar:

El Gobierno concesionó casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales: qué cambia desde este miércoles

Para el exfuncionario, las medidas establecidas para los grandes capitales "discriminan y ponen en desventaja a millones de empresas y emprendedores". Advirtió que otorgar privilegios sectoriales sin un ambiente general propicio "puede llevar a desequilibrios estructurales como los que impidieron nuestro desarrollo durante los últimos 100 años".

Sobre los controles de cambio, el autor ratificó su postura en contra de las actuales restricciones financieras. Explicó que su propuesta "apunta a conseguir rápidamente la baja de la tasa real de interés y eliminar los sesgos anti exportador y anti inversor" mediante la libre movilidad de capitales y la acumulación de reservas.

Según el texto, el problema en contra de la iniciativa privada "se manifiesta principalmente en las dificultades de los potenciales inversores para conseguir financiamiento a tasas de interés razonables". Ante esto, propuso reducir el costo de los préstamos en el mercado interno y facilitar el acceso al crédito externo.

Asimismo, precisó que el obstáculo a las ventas externas "se mide por la divergencia entre el tipo de cambio efectivo de exportación y el tipo de cambio efectivo de importación". Cavallo atribuyó esta falla a políticas perjudiciales como el cobro de retenciones o "la falta de respeto a la protección de la propiedad intelectual".

El economista exigió mayor libertad para el desarrollo productivo y rechazó las ventajas corporativas específicas. "Las economías emergentes necesitan dotar a sus estructuras productivas de amplia flexibilidad y agilidad en la asignación de sus recursos humanos y de capital para adaptarse rápidamente a las cambiantes circunstancias mundiales", puntualizó.

Finalmente, desestimó la efectividad de los esquemas de tipo de cambio alto sin la apertura previa del mercado cambiario. Recordó que el modelo aplicado en 2002 con el “Plan Fénix” acentuó los desajustes, provocó la desaparición del crédito y explicó así el bajo crecimiento nacional a pesar del contexto internacional favorable.

Qué es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

Se trata de un marco legal diseñado por el Gobierno para atraer capitales millonarios, tanto nacionales como extranjeros. Este esquema busca impulsar sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura mediante proyectos de largo plazo.

Para ingresar al sistema se exige un desembolso mínimo de u$s200 millones a cambio de importantes beneficios fiscales y cambiarios. Las empresas adheridas acceden a rebajas impositivas, exenciones aduaneras y la libre disponibilidad de las divisas generadas.

El atractivo principal del régimen radica en que garantiza estabilidad jurídica, cambiaria y tributaria total por un período de 30 años. Este blindaje legal protege a los grandes inversores contra futuros cambios normativos o vaivenes económicos en el país.

Noticias relacionadas

El gobernador Vidal junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El gobernador Vidal, en la asunción de Santilli: "Es una oportunidad para que el interior sea escuchado"

El ofiicalismo intenta reordenar la agenda legislativa. 

La sesión esperada para esta semana quedó en pausa mientras el oficialismo busca reordenar su frente interno

play

"Adorni se va a ir a defender a la Justicia sin fueros y sin privilegios", afirmó Santilli tras su jura

Alberto Dalla Via, presidente de la Cámara Nacional, junto Raúl Daniel Bejas, vocal y el presidente del Consejo de la Magistratura Nacional, Alberto Agustín Lugones.

Revés judicial para Milei: la Cámara Electoral anuló el DNU que transfería la ciudadanía a Migraciones

play

Tras el escándalo con Adorni, Santilli juró como jefe de Gabinete

Se espera que Ravier brinde una conferencia semanal.

Ravier debutó al frente de la vocería con un discurso sin anuncios y el fantasma de Adorni en el atril

Rating Cero

Marcos Giles y Ángela Torres, ¿en crisis?

El gesto de Marcos Giles que habría desatado una crisis con Ángela Torres

Los Twist y la despedida a Daniel Melingo.

El emotivo homenaje de Los Twist a Daniel Melingo: "Ahora sé que soy inmortal"

Homero Pettinato rompió el silencio y habló sobre los rumores de reconciliación.

Homero Pettinato habló de la supuesta reconciliación con La Reini y un detalle no pasó desapercibido

El ritual de la mujer que se acercó al lugar del accidente en el que murió Ernestina Pais. 

Una mujer hizo un ritual en el lugar donde murió Ernestina Pais y recibió una catarata de críticas

La Reini y Homero, ¿juntos?

Inesperada reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: los vieron a los besos

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

últimas noticias

José María Muscari y Ernestina Pais.

Citaron a declarar a José María Muscari tras el accidente fatal de Ernestina Pais

Hace 16 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de julio

Hace 19 minutos
Los enviados de Donald Trump a Doha. 

Cruce de versiones: Irán desmintió a Trump y negó conversaciones con Washington

Hace 41 minutos
Marcos Giles y Ángela Torres, ¿en crisis?

El gesto de Marcos Giles que habría desatado una crisis con Ángela Torres

Hace 59 minutos
El gobernador Vidal junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El gobernador Vidal, en la asunción de Santilli: "Es una oportunidad para que el interior sea escuchado"

Hace 1 hora