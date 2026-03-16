16 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de marzo

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en Banco Nación. Tras el mal dato de inflación de febrero y el conflicto en Medio Oriente, la divisa comienza una nueva semana con incertidumbre.

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El dólar oficial se mueve al ritmo de lo que ocurre a nivel global en plena guerra en Medio Oriente.
El dólar oficial se mueve al ritmo de lo que ocurre a nivel global en plena guerra en Medio Oriente.Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con caída acumulada de $15, marcada por el conflicto en Medio Oriente y el mal dato de inflación de febrero, la divisa atravesó días con inestabilidad cambiaria.

El dólar oficial, con altibajos en una semana complicada.
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de marzo

El mercado cambiario local refleja el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes. La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial acumuló una baja de $15 durante la semana pasada.

El dólar oficial acumuló una baja de $15 durante la semana pasada.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.400 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.486,94 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.424,34.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.415.

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