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El olvido en los Premios Oscar 2026 que generó bronca en redes sociales: omitieron mencionar a una figura argentina

Durante una sección del evento en el que se mencionaron a figuras claves del cine internacional y de Hollywood, los organizadores se olvidaron de agregar a uno de los actores argentinos más importantes.

Los Oscar olvidaron mencionar a Héctor Alterio en el In Memoriam.

Los Oscar olvidaron mencionar a Héctor Alterio en el In Memoriam.

La gala de los Premios Óscar 2026 tuvo de todo y coronó a Una batalla tras otra como la mejor película del año. Sin embargo, en uno de los momentos más emotivos que es el In Memoriam, faltaron varios artistas, entre ellas, un reconocido actor argentino que falleció en el último año.

¿Qué pasó en la gala de los Premios Óscar?
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Rachel McAdams encabezó el homenaje al recordar actrices como Diane Keaton y Catherine O’Hara. También estuvieron Robert Redford, Val Kilmer, Rob Reiner y Robert Duvall. Todo mientras Barbara Streisand cantaba The Way We Were (Tal como éramos), un guiño a Redford.

El video terminó y muchos se ofendieron con la decisión de la Academia al explicar qu emitieron a muchos artistas que tuvieron mucha trayectoria en la televisión, aunque títulos relevantes en cine del espectáculo.

Héctor ALterio

Entre las figuras más destacadas que no estuvieron son James Van Der Beek (conocido por Dawson’s Creek), Eric Dane (Anatomía de Grey), Malcolm-Jamal Warner (La hora de Bill Cosby), Robert Carradine (Lizzie McGuire) y June Lockhart (Lassie). En esa lista está el argentino Héctor Alterio, quien no fue nombrado.

Otros de los que tampoco estuvieron fueron George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit, Demond Wilson y Brigitte Bardot.

Una batalla tras otra ganó Mejor película, sumó seis estatuillas y fue la gran vencedora de los Oscar 2026

La 98° edición de los premios Oscar se realizó este domingo en el Dolby Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos, con la conducción del comediante Conan O’Brien, por segundo año consecutivo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó estatuillas para 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.

Para Mejor película internacional Belén, dirigida por Dolores Fonzi, ya había quedado en el camino, pero la brasileña El agente secreto de Kleber Mendonça seguía en carrera como la única latinoamericana de la terna. Sin embargo, la ganadora fue la noruega Valor sentimental de Joachim Trier.

Pecadores tenía 16 nominaciones y ganó cuatro estatuillas, entre ellas, Mejor fotografía. Por su parte, Una batalla tras otra sumaba 13 menciones y se llevó cinco, incluida Mejor dirección y Mejor película.

Frankenstein y Marty Supremo alcanzaron cada una nueve nominaciones, en el caso de esta última incluyendo dos postulaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto. Sin embargo, solo la película dirigida por Guillermo del Toro acumuló premios: Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado y Mejor diseño de producción.

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