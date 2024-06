Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de junio

Esta disparada se da luego de que Javier Milei desmintiera desde Praga, República Checa, que el FMI le haya pedido una nueva devaluación del 30%. "De hecho, el propio ministro (Luis) Caputo salió a explicar que, cuando se lee correctamente, el informe no señala eso", sostuvo, y agregó que "hay algunos profesionales que para justificar y lavar sus errores hacen argumentaciones poco felices". Además, aseguró que el problema de la Argentina "no se arregla así" porque "no es monetario" y "la riqueza no se imprime, se genera".

Dólar blue billetes dólares El dólar blue sigue rompiendo récords.

Durante el fin de semana largo, el ministro de Economía desmintió que vaya a cortarse el esquema de liquidación de divisas que consiste en 80% al dólar oficial y un 20% al Contado con Liquidación (CCL).

Al mismo tiempo, advirtieron que el dólar ya está en un nivel previo a la devaluación con la que asumió Milei. Según Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), analizó que "la política de aguantar el tipo de cambio para tratar de atraer capitales especulativos, es típica del sector financiero, la aplica Caputo". "Después de la devaluación inicial, el dólar aumentó 2% mensual y la inflación cada mes aumentó por arriba. Fue bajando, pero todavía está alta", explicó.

En lo que va de 2024, el dólar blue subió $340, luego de cerrar 2023 en $1.025.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $890,44 para la compra y $948,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $887,50 para la compra y $927,50 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Ahorro hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% del impuesto PAÍS y un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.484.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $909.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocede 0,1% a $1.312,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa se incrementa 1,1% a $1.308,99.