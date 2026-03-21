21 de marzo de 2026 Inicio
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De cuánto es el monto de la AUH de ANSES con aumento en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo, con suba por movilidad y cambios en la forma de liquidación para algunos beneficiarios.

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El aumento se aplica en base al índice de inflación mensual.

El aumento se aplica en base al índice de inflación mensual.

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  • La AUH de ANSES tendrá un aumento del 2,9% en abril de 2026 por la inflación.

  • El monto bruto será de $136.666, con retención del 20% en la mayoría de los casos.

  • El pago directo mensual llegará a $109.332,80 por hijo.

  • Algunas familias podrán cobrar el 100% del beneficio sin retenciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en abril de 2026 será de $136.666 por hijo tras aplicar un aumento del 2,9%. Sin embargo, como ocurre habitualmente, el organismo deposita el 80% del total, por lo que el pago directo mensual será de $109.332,80, mientras que el resto se retiene hasta la presentación de la Libreta.

El aumento responde a la movilidad basada en la inflación mensual.
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Madre hijo AUH
El 20% retenido se cobra tras cumplir con los requisitos obligatorios.

El 20% retenido se cobra tras cumplir con los requisitos obligatorios.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que no tengan empleo formal o que trabajen en la economía informal. También pueden acceder monotributistas sociales y personas con ingresos por debajo del salario mínimo. El beneficio alcanza a menores de 18 años y a personas con discapacidad sin límite de edad. Anses exige cumplir con controles de salud y escolaridad para garantizar el cobro total del beneficio.

Monto de la AUH de ANSES en abril 2026

Con el aumento del 2,9%, el valor general se ubica en $136.666. De ese total, se cobra en mano $109.332,80, mientras que el 20% restante se acumula. En el caso de AUH por discapacidad, el monto asciende a $445.003, con un pago directo de $356.002,40.

Además, desde abril algunas familias podrán percibir el 100% del beneficio sin retenciones. Esto se debe a la verificación automática de controles sanitarios en niños de hasta 4 años, según la normativa vigente. También se actualiza el Complemento Leche, que sube a $51.547, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin cambios.

Madre hijo AUH 3
Algunas familias recibirán el total del beneficio sin descuentos.

Algunas familias recibirán el total del beneficio sin descuentos.

AUH de ANSES: cómo acceder

Para acceder a la AUH es necesario tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en el sistema de Anses. El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de Mi Anses. Una vez aprobado el beneficio, el cobro se acredita automáticamente en la cuenta asignada, sin necesidad de realizar gestiones adicionales cada mes.

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