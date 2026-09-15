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Lo festejan todos: Telefe confirmó el regreso de una exitosa novela

Las autoridades del canal informaron que llegará al canal un programa que fue bien recibido por la audiencia en 2021 y que promete cautivar a más público.

Vuelve Doctor Milagro.

Vuelve Doctor Milagro.

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Telefe confirmó el regreso de Doctor Milagro, la serie que se convirtió en uno de los grandes éxitos del canal durante su primera emisión, y lo hará con el fin de no dejar dudas respecto a los números, tras los bajos números de ciclos del prime time como Gran Hermano.

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Al igual que sucedió con Avenida Brasil, el canal prepara una apuesta nuevamente por una producción que tuvo una importante repercusión durante su emisión original. La audiencia lo recibió muy bien en abril del 2021 y quedó enganchada.

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"Vuelve a Telefe una historia conmovedora. Suceso en el mundo entero. Sus limitaciones no fueron una barrera para cumplir sus sueños. A veces, ser diferente puede marcar la diferencia. Preparate para emocionarte y sorprenderte. Doctor Milagro. Muy pronto por Telefe", dijeron en un video con la voz en off, presentando la novela que volverá a las tardes del canal.

Con su regreso, Doctor Milagro volverá a poner en pantalla a sus personajes y las historias que transcurren dentro de un hospital. La serie tiene como protagonista a un joven médico que deberá enfrentar distintos desafíos personales y profesionales mientras intenta demostrar su capacidad dentro del mundo de la medicina.

De qué se trata Doctor Milagro

La trama gira alrededor de Ali Vefa, un joven con autismo y síndrome de savant que posee una memoria extraordinaria y grandes conocimientos médicos. Desde su infancia soñó con convertirse en cirujano, pero su condición hizo que tuviera que superar numerosos obstáculos para alcanzar ese objetivo.

Luego de conseguir una oportunidad para trabajar como médico residente en un prestigioso hospital, Ali deberá enfrentarse a los prejuicios de algunos de sus compañeros y superiores. Mientras atiende diferentes casos y aprende de sus colegas, también buscará demostrar que sus capacidades pueden convertirlo en un profesional tan valioso como cualquier otro.

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