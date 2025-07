Confirmado: estos monotributistas serán recategorizados de oficio por ARCA

Desde el 15 de julio hasta el 5 de agosto se extiende el plazo crucial para que los monotributistas cumplan con su recategorización semestral. Sin embargo, la fecha que realmente genera preocupación entre los adheridos al régimen simplificado llega justo después, marcando un período de mayor tensión para aquellos que no hayan regularizado su situación.

La recategorización de oficio se aplicará directamente a aquellos monotributistas que, estando obligados a realizar el trámite entre el 15 de julio y el 5 de agosto, no lo hayan cumplido. Así lo establece claramente la Resolución General 5637/2025 de ARCA, dejando en evidencia la importancia de respetar los plazos establecidos.

Monotributo Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto. ARCA

Qué monotributistas serán recategorizados de oficio por ARCA

Para determinar si deben realizar la recategorización, los monotributistas de ARCA deben analizar la facturación acumulada durante los últimos 12 meses. Aquellos que no cumplan con este trámite en el plazo establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberán esperar hasta enero de 2026, cuando se habilitará una nueva instancia para regularizar su situación.

Con el objetivo de asistir a los monotributistas en este proceso, ARCA lanzó el Monitor de Facturación. Esta herramienta permite a cada contribuyente visualizar y controlar de forma clara los ingresos facturados por sus operaciones. Ofrece una representación gráfica e intuitiva de sus ventas y servicios, e incluye alertas que informan si están próximos a exceder los topes de su categoría dentro del rango de meses que se deben considerar para la próxima recategorización.

A través del Monitor de Facturación, disponible en el portal de ARCA, los monotributistas verán una barra de progreso que se completa en función de la facturación informada en el período. La herramienta indicará si el contribuyente superó o no el tope de la categoría en la que está inscripto, o incluso el máximo establecido para el régimen simplificado, siempre tomando en cuenta los últimos doce meses cerrados.

ARCA La decisión fue tomada en el marco del análisis del cumplimiento fiscal y con el objetivo de facilitar el proceso administrativo ante la proximidad de los plazos originales. Pexels

Quiénes deben hacer la recategorización del monotributo de ARCA

La recategorización del Monotributo de ARCA es un trámite obligatorio que deben realizar aquellos contribuyentes que hayan experimentado cambios en su actividad económica que los coloquen en una situación diferente a la de su categoría actual. Esto implica revisar diversos parámetros clave. Deben considerar:

La facturación acumulada en los últimos 12 meses.

La superficie afectada a la actividad.

El consumo de energía eléctrica.

El monto de alquileres devengados.

Es crucial que los monotributistas realicen este análisis de forma rigurosa. Si sus parámetros superan los límites establecidos para la categoría en la que están inscriptos, deberán recategorizarse a una superior. Por el contrario, si sus ingresos o indicadores disminuyeron, podrían considerar una recategorización a una categoría inferior, lo que ajustaría el monto de su cuota mensual a la realidad de su actividad y les permitiría pagar menos.

ARCA ARCA extendió los plazos de vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de junio para los profesionales autónomos. Pexels

No cumplir con la recategorización en el plazo establecido por ARCA puede acarrear consecuencias significativas. Aquellos que, debiendo hacerlo, no realicen el trámite en tiempo y forma, se exponen a una recategorización de oficio por parte del organismo. Esto podría implicar multas, la asignación a una categoría que no se ajuste correctamente a su situación real, o incluso la exclusión del régimen, generándoles costos adicionales y complicaciones fiscales.