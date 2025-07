Facturación simplificada: cómo es el nuevo sistema que tiene ARCA y qué beneficios trae para lo monotributistas

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

La iniciativa tiene un impacto positivo en múltiples sectores de la economía, abarcando tanto a comercios minoristas como a trabajadores independientes. Rubros como almacenes, carnicerías, ferreterías y kioscos, así como oficios como herrería, plomería, carpintería o mecánica, podrán utilizar esta plataforma para cumplir sus obligaciones fiscales de forma más práctica. Con este avance, ARCA reafirma su compromiso con la inclusión digital, la modernización de sus servicios y el acompañamiento a los contribuyentes de menor escala.

ARCA La decisión fue tomada en el marco del análisis del cumplimiento fiscal y con el objetivo de facilitar el proceso administrativo ante la proximidad de los plazos originales. Pexels

Cómo funciona el nuevo programa de facturación que tiene ARCA para julio 2025

El nuevo programa de facturación que ARCA pone en marcha para julio de 2025 representa un avance clave en la modernización del sistema impositivo. Está destinado a todas las personas adheridas al Monotributo, desde la categoría “A” hasta la “K”, e incluso a quienes forman parte del Monotributo Social. Este servicio tiene como objetivo principal facilitar el cumplimiento de la obligación de emitir comprobantes, al mismo tiempo que fomenta la formalización laboral y el acceso a herramientas digitales para quienes trabajan de manera independiente.

El facturador fue diseñado para simplificar procesos y ampliar las posibilidades de facturación, incluso para quienes prestan servicios o venden productos a clientes del exterior. La plataforma incorpora nuevas funciones, como la posibilidad de emitir comprobantes en moneda extranjera, con cotización oficial automática, lo que mejora la transparencia y eficiencia en operaciones internacionales.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado. ARCA

Quiénes pueden utilizar el facturador de ARCA

Para usar el nuevo facturador de ARCA es necesario:

Estar inscripto/a en el Monotributo o Monotributo Social.

Tener habilitada una actividad económica compatible con esta herramienta.

Verificar la situación personal en el Sistema Registral.

Quienes no cumplan con alguno de estos requisitos pueden seguir utilizando el sistema tradicional “Comprobantes en línea” para emitir sus facturas. No se verán excluidos, pero no podrán acceder a las nuevas funciones de este programa.

Uno de los aspectos más innovadores es la posibilidad de emitir comprobantes en monedas extranjeras como dólares, euros o reales. El sistema selecciona automáticamente la cotización oficial del día, lo que evita errores de cálculo y garantiza mayor seguridad para el usuario. Esta opción amplía el alcance de los contribuyentes, permitiendo facturar a clientes internacionales con mayor facilidad.

Monotributo Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional. ARCA

Este nuevo esquema también apunta a incorporar a más trabajadores independientes en el circuito formal, facilitando herramientas que se adaptan a los nuevos escenarios económicos. Con menos fricciones y más automatización, el sistema busca acompañar el crecimiento del emprendedurismo digital, el comercio exterior y el trabajo autónomo, brindando un entorno más moderno, ágil y confiable.