Compre sin IVA: 9 millones de personas se vieron beneficiadas con el reintegro de unos $15.286 millones 

La medida establece la devolución de la totalidad del IVA de los productos de la canasta básica, afectados en su mayoría por una alícuota del 21%, y tiene un tope de reintegro mensual de $18.800.

Dentro del universo de beneficiados se encuentran, trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, como así también jubilados, y pensionados por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimos.

También pueden acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías, y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo.

En caso de que no se vean reflejado los reintegros, hay una web para hacer el reclamo de una manera muy sencilla.

Los motivos que pueden explicar el por qué determinadas personas no recibieron el reintegro son varios: desde que no cumplan con los requisitos o que no hayan abonado la compra con algunos de los medios habilitados para el beneficio.

En caso de que todo lo anterior sea correcto y aun así no se reciba la devolución correspondiente hay que hacer un reclamo en la página de servicios de la AFIP.

Cómo hacer el reclamo para la devolución del IVA

Deberán ingresar a https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/crmdef/NuevaPresentacion.aspx , seleccionar en tipo de usuario, "ciudadano y contribuyente" y completar un formulario con los datos: nombre y apellido, razón social, CUIT/CUIL o DNI, número telefónico y dirección de correo electrónico.

Luego pasar a una segunda pestaña donde deberán describir detalles de la presentación que desean realizar y en caso de ser necesario se pueden adjuntar archivos de hasta 3mb de peso.

Finalmente hay que dejar un teléfono de contacto y confirmar la información.

Cuenta DNI se suma al programa "Compre sin IVA" impulsado por Economía

La billetera digital gratuita de Banco Provincia de Buenos Aires se suma al programa Compre sin IVA, impulsado por el Ministerio de Economía, beneficio que se acumula con los descuentos que ya ofrece la banca bonaerense y que permiten un ahorro mensual de hasta $78.800 por persona.

“Recuperamos la banca pública que impulsa el crédito para las pymes y otorga beneficios a las y los bonaerenses: Cuenta DNI será la primera billetera digital que reintegre el IVA en base a las políticas impulsadas por el Ministerio de Economía de la Nación”, agregó.

"Esta medida que lleva adelante el ministro Sergio Massa va a tener un impacto directo en el bolsillo de las familias bonaerenses, llevando alivio a una de las preocupaciones que tienen todos los días los trabajadores y los sectores medios de la provincia", resaltó el gobernador.

De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital gratuita de Banco Provincia que cumplan con los requisitos impuestos por la AFIP pueden obtener un nuevo ahorro mensual cada vez que pagan sus compras de productos incluidos en la canasta básica a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, como QR o Clave DNI. Desde el Gobierno bonaerense se destacó que este reintegro del IVA se acumula con los que ya brinda Cuenta DNI.