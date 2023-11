Cómo quedarían los precios de la canasta básica con Milei

Javier Milei Télam

En un informe planteado por Rosalía Constantino en C5N, enfocado en la canasta de servicio que deben afrontar los argentinos y argentinas todos los días, el candidato de Unión por la Patria propone lo siguiente:

2 Escuelas jornada simple: pública.

Transporte (6 boletos diarios): $9.440

Salud: pública.

Tarifa de luz: $5.300

Combustible: $11.000

Alquiler: $350.000

Total de gasto: $375.000

En tanto, desde el espacio de Javier Milei, teniendo en cuenta sus intenciones de recortar el gasto público y que devendrá indefectiblemente en un ajuste el bolsillo de los argentinos, los precios para una familia tipo serían los siguientes:

2 Escuelas jornada simple: $140.000

Transporte (6 boletos diarios): $112.000

Salud: $60.000

Tarifa de luz: $17.000

Combustible: $32.000

Alquiler: $350.000

Total de gasto: $711.000

La tarifa de luz, en la actualidad, tiene subsidio siempre y cuando se utilicen hasta 400kw tanto en nivel 2 como en el 3. El nivel 1, en tanto, debe pagar tarifa plena, lo que implica que los 400kw hoy cuesten $17000. Aunque Javier Milei dice que se mantendrán los subsidios de las personas con más bajos recursos, no se procederá de la misma forma con la clase media, lo que significaría un enorme impacto al bolsillo de la mayoría de las familias argentinas.

En lo que respecta a la educación, desde UxP Sergio Massa se expresó en reiteradas oportunidades a favor de la educación pública y aseguró que "el derecho a estudiar no se arregla con un voucher". En contrapartida, Milei rechazó la obligatoriedad de la enseñanza y, sin lineamientos demasiado claros, continúa sosteniendo emitir vouchers para "el que quiera estudiar". Según un estudio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el arancel que propone el libertario para la educación superior rondaría los 2 millones de pesos por alumno por año.

En cuanto al transporte, el candidato libertario adelantó que, en caso de llegar al poder, no solo eliminará los subsidios, sino que impulsará la privatización del servicio de trenes. En respuesta, desde fines de octubre el Gobierno brindó a los usuarios la posibilidad de renunciar voluntariamente al subsidio y pasar a pagar $700 el pasaje de colectivo.

Recorriendo la zona de Constitución, uno de los puntos álgidos de la concentración del transporte público, Néstor Dib habló con los usuarios sobre cómo cambiaría su vida, tener que pagar más de $700 para el transporte público, ya sea para colectivo o para tren. "Yo uso todos los días el transporte, ida y vuelta, y complicaría bastante la economía. Lo pienso, por supuesto. Gane quien gane, tenemos que seguir trabajando, pero para algunos va a ser inviable", reflexionó uno.

Massa: "Me asusta escuchar a un candidato decir que va a quitar los subsidios al transporte, es llevar a $722 el boleto de colectivo"

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó la provincia de Córdoba donde remarcó que "es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos" y que por eso "me asusta escuchar aun candidato que dice que va a quitar los subsidios al transporte, porque es llevar a 722 pesos el boleto de colectivo".

"Me asusta y me da miedo que diga que va a liberar el precios del combustible porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos, es condenar a la pyme a perder competitividad, es condenar al laburante a dejar el auto en la puerta de la casa porque no lo puede usar", añadió en referencia a las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier MIlei.

Aseguró además que una eventual gestión suya al frente del Gobierno será parte de una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde".

"Quiero desde Río Cuarto asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar juicio para tener lo que le corresponde", afirmó al asistir en esa ciudad mediterránea a la ampliación del sistema SUBE.

Luego, expuso su gratitud hacia los intendentes: "Quiero agradecerles a todos los intendentes que hoy trabajan para federalizar un beneficio que estaba concentrado solo en el AMBA y que es parte de esa historia de reclamos de los cordobeses de sentir que muchas veces el Estado no le daba a Córdoba lo que la provincia merecía o correspondía".

"Hoy damos un paso en algo que es muy caro al bolsillo de los trabajadores, que es especialmente sensible al bolsillo, la vida y la movilidad de las personas con discapacidad pero además es un acto de justicia por el esfuerzo y el enorme aporte que hace con el pago de impuestos la provincia de Córdoba. Alguien podría pensar con justa razón que llega tarde, muchos años de la idea del reclamo no escuchado", destacó Massa sobre el anuncio.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda volvió a recalcar la importancia de la unidad nacional: "Quiero agradecerles a todos los intendentes que hoy están acá, hay radicales, peronistas, vecinalistas, de Hacemos por Córdoba, porque el símbolo de construcción de la unión nacional nos tiene que permitir ver a empresarios y trabajadores del transporte juntos trabajando para mejorar el servicio".

Por otro lado, volvió a cuestionar a las petroleras. "Argentina tiene biocombustible para aportar y crecer y por eso vamos a hacer un anuncio para que además no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento de los biocombustibles en la Argentina", marcó.

Junto a jubilados, Massa cruzó a Milei: "Ellos proponen la vuelta al sistema de AFJP"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó este jueves un encuentro en la ciudad de Mar del Plata donde enfatizó: "Vamos a defender a nuestros jubilados y pensionados ante aquellos que los miran como un costo y lo que quieren es la vuelta de las AFJP y el 'sálvese quien pueda'".

"El 19 lo que se define para los jubilados y jubiladas es en qué país queremos vivir. Hay un camino u otro", remarcó durante la actividad que encabezó junto a la titular de Anses, Fernanda Raverta, desarrollada en el Centro de Jubilados y Pensionados de Casino.

En referencia a La Libertad Avanza, el candidato expresó que "ellos proponen la vuelta al sistema de AFJP, que nos dejó situaciones como las que todavía tenemos hoy. Hay casi 20 mil argentinos jubilados que cobran menos de 22 mil pesos: esa fue la jubilación que recibieron de las AFJP. Es el modelo en el que creen, el modelo de ajuste y de recorte de derechos para hacer cerrar las cuentas sin importar quien se cae en el camino".

Al respecto, señaló que junto a Raverta están trabajando "en una solución para ir a buscar desde Anses a los 20 mil argentinos que cayeron víctimas del sistema de AFJP en su jubilación" para "pasarlos al sistema de Anses y darles el derecho a una jubilación digna como merecen".

"Este año tuvimos que abrazar a 300 mil hombres y mujeres que, por falta de aportes, se habían quedado afuera del sistema. Y también ahí somos diferentes. Yo creo que cada vez que haya un abuelo que necesite de la protección de la seguridad social en la Argentina, nosotros tenemos que ir al abrazo", indicó.

"Plantean armar un régimen para que los jubilados vendan anticipadamente su casa. Porque en realidad están pensando mas en el negocio inmobiliario sobre los bienes de los jubilados que en proteger a quienes trabajaron toda su vida y construyeron a la Argentina con esfuerzo y con vocación", añadió.

Entonces se diferenció de la fuerza opositora al apuntar que "ellos creen que cada uno se tiene que resolver sus problemas individualmente y nosotros creemos que tenemos que tener una mirada de abrazo común que nos permita proteger a todos" y llamó a "defender el sistema de jubilación solidario y la posibilidad de tener entre generaciones un pacto".

Además, adelantó la continuidad del programa PreViaje porque "es mentira, como dijeron, que eso era un subsidio para viajar". "Es la posibilidad de los argentinos de conocer la Argentina y de que una industria clave, como es la turística, gastronómica, hotelera, tenga estabilidad económica permanente a lo largo del año", mencionó.

"Sino miren Mar del Plata que, desde la aparición del PreViaje, dejó de ser una de las ciudades con mayor desocupación y se rompió eso de los intervalos de verano y se logró mayor estabilidad económica", ejemplificó.