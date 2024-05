Carlos Bianco advirtió sobre la caída de la industria en Argentina: "Sin guerra estamos peor que Palestina"

"El país del mundo en el que más cayó en la industria es Argentina, el segundo es Palestina que está siendo víctima de un conflicto bélico. Sin guerra estamos peor que Palestina", señaló el funcionario bonaerense en No la ven al compartir los datos del Indec que revelaron que en marzo la construcción se hundió 42% y la industria retrocedió 21,2%.

En ese sentido, Bianco afirmó que el presidente Milei "no quiere ver" lo que está pasando en la sociedad que quedó evidenciado el jueves pasado con el paro de la CGT que, consideró, mostró "que la gente está llegando a un nivel de hartazgo e intolerancia muy grande respecto de la situación económica".

"Milei no quiere ver lo que está sucediendo. Ojalá que tenga un poco de humildad para ver que con este programa económico nuestro pueblo no tiene futuro", indicó. El ministro aseveró que los 6 meses de gestión libertaria tuvieron "consecuencias durísimas" para el pueblo y expresó que el modelo de ajuste no es sostenible.

"Nos habían dicho que llegaba al piso y rebotaba y los indicadores siguen mostrando que la actividad sigue en descenso, que los salarios siguen en descenso y que la inflación no se ha controlado ni mucho menos. No hay buenas noticias para mostrar", puntualizó.

Bianco confirmó que Axel Kicillof no participará del Pacto de Mayo convocado por Milei

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario confirmó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no participará del "Pacto de Mayo" que convocó Milei para el próximo 25 de mayo en Córdoba donde pretende firmar los 10 puntos para sentar las bases de "una nueva Argentina".

Bianco contó que Kicillof no fue convocado al encuentro pero tampoco participaría de una reunión donde los temas a debatir no fueron previamente discutidos con las distintas partes ni tienen beneficios para las provincias.

Luego señaló entre los 10 puntos que incluye el pacto, algunos ya están contemplados por la Constitución y otros se asemejan mucho al Consenso de Washington del año 1989. "El Consenso de Washington era el programa neoliberal que se planteaba en ese momento cuando todavía no se conocían las consecuencias del neoliberalismo. Ahora ya las conocemos y las hemos sufrido en Argentina", manifestó.

Acto seguido argumentó que ni el Pacto de Mayo, ni la Ley Bases ni el DNU "tienen un solo artículo que beneficie a los bonaerenses" por lo tanto no tendrán el acompañamiento de la provincia. "No vamos a ir a discutir esos puntos. Si nos quieren convocar a discutir otros puntos bienvenido el debate y la discusión. Si no es una pantomima", concluyó.