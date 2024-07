Canasta básica: en junio una familia necesitó $873 mil para no ser pobre

Canasta básica junio 2024

De esta manera, el costo de la Canasta Básica Total se incrementó del 2,6 en junio con respecto a mayo pasado, mientras que aumentó un 275,7% interanual y acumula una suba del 76,1 por ciento en lo que va del año.

En tanto, el INDEC detalló que una familia con tres integrantes requirió de $695.144 para no ser pobre en junio y de $313.128 para no caer en la indigencia.

Además, el organismo oficial detalló que en mayo de 2024, un hogar con cinco miembros precisó de $918.381 para no encontrarse en el umbral de la pobreza y de $413.685 para no ser indigente. Además, una persona adulta necesitó $282.579 para no ser pobre y $127.228 para no caer en la indigencia.

La inflación volvió a subir: en junio fue de 4,6%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que la inflación de junio fue en promedio de 4,6%, por lo que el acumulado en los primeros cinco primeros meses de 2024 alcanzó el 79,8%, mientras que la inflación interanual es del 271,5%.