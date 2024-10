Bonos, moratoria y pensiones por discapacidad: las claves jubilatorias en el Presupuesto 2025

Los principales ejes

Bonos de $70 mil: quedan congelados, sin actualizar por IPC durante todo 2025. Es decir, se sostiene la licuación de buena parte de las jubilaciones.

¿Cómo deberían evolucionar los bonos si se actualizaran siguiendo las pautas de incremento del DNU 274 vigente de la fórmula de movilidad? Siguiendo la inflación estimada por el propio Presupuesto 2025, a enero del año próximo deberían duplicar su valor, y a diciembre de 2025 los guarismos indican que le estarán negando a los jubilados de la mínima $97.446 adicionales.

Moratoria previsional: en marzo de 2025 vencen los plazos de la moratoria. La respuesta del titula de Anses, De los Heros, fue que no se prevé una prórroga. Sólo habrá PUAM, que alcanza el 80% de la jubilación mínima, y no es pensionable.

A junio de 2024, las personas que se encuentran cerca de la edad jubilatoria y están efectivamente en condición de jubilarse (cuentan con 25 años de aportes o más) son muy pocas: el 9,5% de las mujeres y el 20% de los varones. Significa que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones sólo podrán acceder a la PUAM.

Des-indexación de Asignaciones Familiares: el titular de ANSES reconoció la eliminación de la indexación en la propia Ley de Presupuesto, tal como se establece en el art. 68 del mismo. Esta decisión, tal como hemos anticipado en el informe de CEPA, es una trampa de la regla fiscal, porque convierte un gasto automático en un gasto discrecional, y por lo tanto, ajustable. De Los Heros también reconoció que no hay criterio de aumento para el año próximo: "Puede haber distintos índices para aumentos, pero están en elaboración" (sic).

Activos del FGS: el último informe disponible es de octubre 2023. El titular del Anses indicó que "están en la página de Anses las Actas del Comité Ejecutivo y del Consejo Ejecutivo". Sin embargo, allí no figura la información. Tampoco hubo respuesta respecto a cuál es la política de inversión llevada adelante para la cartera del FGS.

Deuda con cajas previsionales no transferidas: el titular de ANSES confirmó que "sin auditoría aprobada" no hay ningún reconocimiento a las provincias. No confirmó cuando será la auditoría. Tampoco hubo respuesta respecto a los $122 mil millones sin ejecutar del crédito vigente 2024.

Pensiones no contributivas por discapacidad: se le preguntó a De Los Heros sobre el recorte real de 40%, vinculado a supuestas pensiones truchas que había mencionado el Secretario de Hacienda (Guberman) en la primera reunióninformativa del 8 de octubre de 2024: "se ha identificado esta situación que marcaba de 80% de casos que no corresponderían que tengan la pensión por discapacidad (…) incluía presos, personas prófugas de la justicia, gente que no sabía que tenía ese beneficio provisional, todo ese tipo de situaciones".

La respuesta del titular de Anses, De los Heros, fue la siguiente: “1,2 millones en una zona sin cataclismos ni guerras no corresponde. Ha sido utilizado para cubrir necesidades reales, pero hay que utilizar los instrumentos legales que corresponden y no atajos (sic)." Frente a la insistencia, no hubo documentos que avalen la respuesta general del titular de Anses. Agregó: "Las auditorías se enviarán a las personas que se den de baja, podrán ejercer su derecho a la defensa.