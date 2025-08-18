18 de agosto de 2025 Inicio
Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió cuánto cobrarán el próximo mes los distintos beneficiarios.

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.  

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

 

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para septiembre.

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares para el mes de septiembre, luego de la confirmación del número de la inflación del mes de julio que fue del 1,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

SUAF de ANSES
(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • AUH: $115.064,72
  • AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27
AUH ANSES
La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

Asignación por Embarazo para Protección Social

  • $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal

  • IGF hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Asignación por Maternidad

  • Según remuneración bruta
ANSES Asignación Prenatal
Este beneficio consiste en una asistencia financiera mensual destinada a cubrir los gastos asociados al cuidado de la salud durante el embarazo.

Este beneficio consiste en una asistencia financiera mensual destinada a cubrir los gastos asociados al cuidado de la salud durante el embarazo.

Asignación de Pago Único

  • Nacimiento: $67.062,91
  • Adopción: $401.004,96
  • Matrimonio: $100.421,34

Cónyuge

  • $13.955,90
APU ANSES Matrimonio

Ayuda Escolar Anual

  • $86.615,00

Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad

  • $86.615,00
