Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares para el mes de septiembre, luego de la confirmación del número de la inflación del mes de julio que fue del 1,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Asignación Familiar por Prenatal
- IGF hasta $860.486: $57.535,98
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
- IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89
Asignación por Maternidad
ANSES Asignación Prenatal
Este beneficio consiste en una asistencia financiera mensual destinada a cubrir los gastos asociados al cuidado de la salud durante el embarazo.
Asignación de Pago Único
- Nacimiento: $67.062,91
- Adopción: $401.004,96
- Matrimonio: $100.421,34
Cónyuge
APU ANSES Matrimonio
Ayuda Escolar Anual
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad