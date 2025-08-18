Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares para el mes de septiembre, luego de la confirmación del número de la inflación del mes de julio que fue del 1,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).