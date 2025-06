Atención PNC de ANSES: se acaba de confirmar una noticia muy esperada para julio 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó buenas noticias para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) : ya fueron publicadas sus fechas de cobro de julio .

Aunque el Gobierno Nacional todavía no lo confirmó, el aumento del próximo mes rondaría el 1,5% , según la fórmula actual de ajustes. También, se espera que los titulares del haber mínimo vuelvan a cobrar el bono de refuerzo de $70.000.

PNC de ANSES Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60. Freepik

PNC de ANSES: quiénes pueden acceder

La Pensión No Contributiva está destinada a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional. Se otorga en tres modalidades: por invalidez, a madres de siete hijos o más, y por vejez.

En todos los casos, es necesario residir en Argentina, no percibir otra prestación de carácter previsional y cumplir con las condiciones específicas de la pensión solicitada. La evaluación queda a cargo del Ministerio de Capital Humano y se canaliza a través de ANSES.

Monto de las PNC de ANSES en julio 2025

Si se tiene en cuenta el aumento y el bono, en julio 2025 las pensiones por Invalidez y Vejez llegarían a los $286.506,35, mientras que por Madre de Siete Hijos el monto sube a $309.265.

PNC de ANSES: cuándo cobro en julio 2025

Anses difundió el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para julio: