Atención monotributistas: se acaba el tiempo para hacer la recategorización en AFIP

Añadió que "los períodos de recategorización se llevan a cabo en enero y julio". En este caso, se trata del trámite correspondiente al primer semestre de este año. El importe correspondiente a la nueva categoría se abonará al mes siguiente a la recategorización.

El organismo señaló que "para realizar el trámite hay que ingresar al sitio web de la AFIP con clave fiscal". Indicó que "si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se mantiene la misma categoría". Si transcurrieron menos de seis meses de la inscripción en el monotributo, no corresponde hacer la recategorización.

Monotributo: cómo hacer la recategorización, paso a paso

Ingresar al portal www.afip.gob.ar y buscar la opción "Monotributo", o entrar a la app "Mi Monotributo". Elegir la opción de "Recategorización" que vence este jueves a la medianoche. Aparecerá la pantalla de "Tu información" donde figuran los parámetros impositivos, facturación del último año, energía eléctrica, alquileres y superficie afectada. En la opción "Nuestros datos", colocar la facturación del 30/07/2022 al 30/06/2023. Allí se ingresan las facturas emitidas y cobradas durante ese periodo. También hay que indicar si se realizaron actividades en otra provincia. Aparecerá la confirmación de los datos. Si los ingresos aumentaron, corresponde subir de categoría; si descendieron, toca bajar; si fueron iguales, se mantiene.