10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En cuánto queda la cuota del monotributo de ARCA categoría por categoría tras el aumento de agosto 2025

ARCA confirmó los nuevos valores del monotributo correspondientes a agosto de 2025, con incrementos significativos en todas las categorías.

Por
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

ARCA

A partir de agosto de 2025, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) definió los nuevos valores que regirán para el Monotributo. Esta actualización impactará directamente en los pagos mensuales que deberán realizar los contribuyentes de cada categoría. El ajuste no solo afecta el impuesto integrado, sino que también contempla los aportes al sistema previsional y a la obra social, componentes esenciales de la cuota total que los monotributistas deben abonar.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
Te puede interesar:

Últimos días para hacer la recategorización del monotributo en ARCA: hasta cuándo podés y cómo hacer el trámite

La medida, ya publicada en los canales oficiales, establece los nuevos montos según los ajustes inflacionarios y las proyecciones económicas del país. Cada categoría del Monotributo contará con un valor total específico, por lo que será clave que los contribuyentes verifiquen los cambios para abonar correctamente. Con esta actualización, ARCA busca mantener la coherencia del sistema tributario y adecuar los aportes a la situación económica actual, asegurando así la continuidad de los beneficios sociales del régimen.

Es fundamental que los monotributistas revisen los nuevos valores correspondientes a su categoría para evitar errores o pagos fuera de término. La información puede consultarse fácilmente a través de los canales oficiales de ARCA, lo que facilita el cumplimiento de esta obligación fiscal. Con esta medida, la entidad pretende garantizar que el sistema funcione de manera equitativa y transparente, brindando previsibilidad a todos los contribuyentes adheridos desde el mes de agosto de 2025.

ARCA
La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

Cuánto debés pagar por el monotributo de ARCA según tu categoría en agosto 2025

A partir de agosto de 2025, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) implementó una nueva tabla de valores para el Monotributo, que comenzó a regir este mismo mes. Esta actualización resulta clave para todos los contribuyentes del régimen simplificado, ya que los importes mensuales fueron modificados en todas las categorías. La cuota incluye el impuesto integrado, los aportes previsionales y los destinados a la obra social.

Cada categoría tiene un monto específico que debe abonarse mensualmente. En la Categoría A, el importe es de $37.085,74, destinada a pequeños contribuyentes con ingresos acotados. En la Categoría B, el valor mensual asciende a $42.216,41.

Para la Categoría C, el monto varía según la actividad: quienes prestan servicios deberán pagar $49.435,58, mientras que quienes venden bienes abonarán $48.320,22. En la Categoría D, los servicios tributan $63.357,80 y las ventas de bienes, $61.824,18. Estas diferencias responden a la estructura del régimen y su segmentación por tipo de actividad.

Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

En las categorías superiores, también existen diferencias entre servicios y bienes. En la Categoría E, los prestadores de servicios pagarán $89.714,31 y los comerciantes de bienes, $81.070,26. En la Categoría F, el monto es de $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para bienes. En la Categoría G, se eleva a $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para bienes.

La Categoría H es la más alta para quienes prestan servicios, con un monto de $391.400,62. Para quienes venden bienes en esa categoría, el valor mensual es de $238.038,48. Estas cifras reflejan un aumento significativo que acompaña la situación económica del país.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

A partir de la Categoría I, el régimen se orienta exclusivamente a la venta de bienes. En esa categoría, el monto a pagar es de $355.672,64. En la Categoría J, asciende a $434.895,92, mientras que la Categoría K, la más alta, presenta un valor mensual de $525.732,01.

Es fundamental que los contribuyentes revisen su categoría para evitar inconsistencias en su situación fiscal. Además, el uso del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) permite recibir notificaciones oficiales y mantenerse informado sobre modificaciones normativas. Cumplir con estas obligaciones asegura transparencia y evita posibles sanciones por parte de la ARCA

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. 

ARCA beneficia a un grupo de monotributistas con la eliminación de un impuesto: cómo aprovecharlo

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Cuáles son los tres beneficios de alivio fiscal que confirmó ARCA para monotributistas

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Podés ser sancionado: este es el documento que exige ARCA a todos los monotributistas

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Cuál es el nuevo sistema para aportes y contribuciones de las empleadas domésticas que lanzó ARCA

ARCA informó lo que sucederá a aquellos monotributistas que no hayan hecho este trámite.

Finalizó el plazo: qué pasa si no me recategoricé en el monotributo de ARCA

ARCA informó que hay ciertos usuarios del Monotributo que podrían recibir beneficios.

Beneficio para contribuyentes: ARCA eliminó un componente impositivo para monotributos de categoría A y B

Rating Cero

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

últimas noticias

El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Hace 19 minutos
Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Hace 33 minutos
play

Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

Hace 39 minutos
Este futbolista hizo toda su carrera en el fútbol mexicano.

El futbolista con antecedentes polémicos: preso por secuestros y sancionado por dopaje

Hace 50 minutos
Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Hace 59 minutos