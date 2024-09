¡Atención AUH de ANSES! Quiénes no podrán cobrar en septiembre 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los grupos que no recibirán el beneficio.

ANSES dio a conocer quiénes no podrán cobrar la AUH este mes.

Por otro lado, los titulares del beneficio percibirán en agosto un incremento del 4,03% debido a que se actualizan conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en este caso, por la cifra de julio.

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social Esto les permitirá enfrentar de mejor manera la inflación y cubrir las necesidades básicas de sus familias. Freepik

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está dirigida a los siguientes grupos:

Trabajadoras en relación de dependencia.

Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadoras monotributistas.

Trabajadoras de temporada.

Trabajadoras rurales.

Que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Titulares de jubilaciones y pensiones.

Requisitos de la AUH de ANSES en septiembre 2024

En ese sentido, hay que destacar que uno de los requisitos esenciales para acceder a la prestación es que los ingresos mensuales de la familia no deben superar el Salario Mínimo Vital y Móvil. Por ese motivo, quienes deseen percibir la prestación no deberán tener ingresos superiores $ 268.057. Los otros requisitos para acceder durante el calendario de pagos del mes son:

Los padres deben estar desempleados, trabajar de forma informal o ser empleados domésticos sin aportes.

Los hijos no deben tener empleo, estar emancipados ni recibir otros beneficios contemplados en la legislación de asignaciones familiares.

Los hijos y los padres deben ser ciudadanos argentinos y residir en el país. En caso de los extranjeros deben o haber adquirido la nacionalidad o contar con al menos dos años de residencia en el territorio nacional.

Los menores deben cumplir con los controles de salud, vacunación y escolarización.

Todo aquel que no entre en estas categorías, no podrá cobrar la AUH en el mes de septiembre. La documentación que hay que presentar para tramitar la AUH son: "DNI del titular a cargo y del hijo; Certificado o partida de nacimiento del hijo; Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia". También aclara la página: "Si estás a cargo de tu hijo y no estás cobrando la Asignación Universal podés realizar el reclamo".

Monto de la AUH de ANSES

Según informó la ANSES, la AUH escalará en septiembre a $84.275 (brutos) por cada hijo y a $274.422 en caso de Discapacidad. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo (AFH) se ubicará en $42.138 para el primer rango de ingresos y de $137.213 para hijos con Discapacidad.