Asignaciones Familiares de ANSES: cuánto cobro con aumento en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social abonará las SUAF con un ajuste correspondiente al 2,9%, conforme al dato de inflación de febrero que informó el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en abril de 2026 los valores de las asignaciones familiares y universales con un incremento del 2,9%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en el sistema SUAF destinado a trabajadoras registradas, en un contexto donde estas prestaciones funcionan como complemento clave de ingresos para millones de hogares.

Existe una asignación mayor, de $222.511 en el rango 1, para familias con hijos con discapacidad.

El pago es proporcional, por lo que rango más bajo de ingresos cobra $68.341 y el más alto $14.386 en abril 2026.

Los montos de las Asignaciones Familiares están destinados a trabajadoras en relación de dependencia y varían según los ingresos del grupo familiar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social paga la SUAF a trabajadoras registradas, monotributistas y otros grupos, como titulares de jubilaciones o pensiones.

Se mantendrá, además, la mecánica habitual de liquidación que aplica ANSES: el 80% del monto se paga de forma mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se acredita una vez presentada la Libreta de Asignación Universal, que certifica controles de salud y asistencia escolar.

El ajuste del 2,9% se aplica sobre los valores vigentes hasta marzo, lo que genera una recomposición automática en todas las prestaciones. Este mecanismo de movilidad, atado a la evolución de los precios, busca sostener el poder de compra frente a la inflación, aunque lo hace con cierto rezago temporal.

Quienes pueden acceder a la Asignación Familiar mediante el sistema SUAF incluye a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas, personal rural y de temporada, beneficiarias de prestaciones por desempleo, titulares de pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones , además de quienes perciben asignaciones a través de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo .

Con la actualización, los valores varían según el tipo de prestación y el nivel de ingresos del grupo familiar, manteniendo un esquema diferenciado que combina cobertura para sectores informales y registrados.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH se ubica en $136.664, aunque el monto efectivamente percibido en el mes es de $109.332, debido a la retención del 20% que se liquida posteriormente tras la presentación de la documentación requerida.

Asignación por Embarazo

La prestación por embarazo alcanza los $136.666, replicando el mismo esquema de actualización y funcionando como un ingreso de acompañamiento durante el período de gestación.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

En este caso, el monto asciende a $445.002, sin límite de edad para su cobro, siempre que el beneficiario cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

ANSES AUH.png Freepik

Asignaciones Familiares (SUAF)

Dentro del sistema para trabajadores registrados, los montos se organizan por rangos de ingresos: el nivel más bajo percibe $68.341, seguido por $46.099, $27.883 y $14.386 en los tramos superiores, en un esquema donde el beneficio disminuye de manera progresiva.

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF)

Para esta categoría, los valores son más elevados: $222.511 en el rango 1; $157.412 en el rango 2 y $99.347 en el rango 3, manteniendo la lógica escalonada pero con una cobertura económica mayor acorde a las necesidades específicas.