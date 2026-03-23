23 de marzo de 2026 Inicio
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Asignaciones Familiares de ANSES: cuánto cobro con aumento en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social abonará las SUAF con un ajuste correspondiente al 2,9%, conforme al dato de inflación de febrero que informó el INDEC.

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Montos SUAF en abril 2026 actualizados por ANSES.

Montos SUAF en abril 2026 actualizados por ANSES.

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  • La Administración Nacional de la Seguridad Social paga la SUAF a trabajadoras registradas, monotributistas y otros grupos, como titulares de jubilaciones o pensiones.

  • Los montos de las Asignaciones Familiares están destinados a trabajadoras en relación de dependencia y varían según los ingresos del grupo familiar.

  • El pago es proporcional, por lo que rango más bajo de ingresos cobra $68.341 y el más alto $14.386 en abril 2026.

  • Existe una asignación mayor, de $222.511 en el rango 1, para familias con hijos con discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en abril de 2026 los valores de las asignaciones familiares y universales con un incremento del 2,9%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en el sistema SUAF destinado a trabajadoras registradas, en un contexto donde estas prestaciones funcionan como complemento clave de ingresos para millones de hogares.

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Se mantendrá, además, la mecánica habitual de liquidación que aplica ANSES: el 80% del monto se paga de forma mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se acredita una vez presentada la Libreta de Asignación Universal, que certifica controles de salud y asistencia escolar.

ANSES

De cuánto es el aumento de ANSES para las Asignaciones Familiares en abril 2026

El ajuste del 2,9% se aplica sobre los valores vigentes hasta marzo, lo que genera una recomposición automática en todas las prestaciones. Este mecanismo de movilidad, atado a la evolución de los precios, busca sostener el poder de compra frente a la inflación, aunque lo hace con cierto rezago temporal.

Quienes pueden acceder a la Asignación Familiar mediante el sistema SUAF incluye a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas, personal rural y de temporada, beneficiarias de prestaciones por desempleo, titulares de pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones, además de quienes perciben asignaciones a través de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

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Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento en abril 2026

Con la actualización, los valores varían según el tipo de prestación y el nivel de ingresos del grupo familiar, manteniendo un esquema diferenciado que combina cobertura para sectores informales y registrados.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH se ubica en $136.664, aunque el monto efectivamente percibido en el mes es de $109.332, debido a la retención del 20% que se liquida posteriormente tras la presentación de la documentación requerida.

Asignación por Embarazo

La prestación por embarazo alcanza los $136.666, replicando el mismo esquema de actualización y funcionando como un ingreso de acompañamiento durante el período de gestación.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

En este caso, el monto asciende a $445.002, sin límite de edad para su cobro, siempre que el beneficiario cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

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Asignaciones Familiares (SUAF)

Dentro del sistema para trabajadores registrados, los montos se organizan por rangos de ingresos: el nivel más bajo percibe $68.341, seguido por $46.099, $27.883 y $14.386 en los tramos superiores, en un esquema donde el beneficio disminuye de manera progresiva.

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF)

Para esta categoría, los valores son más elevados: $222.511 en el rango 1; $157.412 en el rango 2 y $99.347 en el rango 3, manteniendo la lógica escalonada pero con una cobertura económica mayor acorde a las necesidades específicas.

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