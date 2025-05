ARBA no se sumará al plan para blanquear dólares "del colchón": "No podemos adherir a algo que es ilegal"

El titular del organismo provincial, Pablo Girard, insistió en que el nuevo régimen impulsado por el Gobierno "genera inseguridad jurídica". "En la Provincia no ha cambiado nada porque no cambiaron las leyes", afirmó.

Así lo ratificó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien afirmó que "en la Provincia no ha cambiado nada porque no cambiaron las leyes". "Es un anuncio que, hecho a las apuradas, genera inseguridad jurídica", sostuvo.

El funcionario señaló que "evidentemente hubo un enojo" por parte del Gobierno nacional "porque señalamos lo que era evidente, lo que todos los tributaristas con los que han hablado los medios en estos días ratificaron, que es que sin una ley no se puede avanzar en el blanqueo de un dinero".

"Necesitan una ley para que los que quieren usar fondos sin declarar no tengan riesgos frente a una eventual reversión de los criterios del Estado en relación al reclamo de esas deudas, porque son cinco años de prescripción", explicó a Radio La Red.

Girard consideró que el Gobierno "se apuró con el anuncio".

"Es el mundo del revés que nos acusen de soviéticos cuando estamos planteando que hay que cuidar a los que potencialmente puedan llegar a blanquear algún ingreso con la compra de un bien. Eso me parece importante plantearlo porque, si no, estamos discutiendo en base a una narrativa y no en base a la realidad", subrayó.

Girard aclaró que, "en la medida en que alguien utilice fondos sin declarar para comprarse un bien y no sea contribuyente de Ingresos Brutos, no tiene ninguna intervención la provincia de Buenos Aires", tal como "pasó con el último blanqueo".

Sobre el régimen simplificado de Ganancias, consideró que es "una buena medida" para "avanzar en la reducción de la carga para pymes, comerciantes y monotributistas". "Nosotros estamos de acuerdo con esa línea pero no conocemos la norma, entonces es difícil opinar sin conocer", sostuvo.

"Yo no me puedo adherir como funcionario público a algo que es ilegal, lo primero es eso. Yo tengo una responsabilidad como funcionario público: hacer cumplir la ley y cumplir la ley. Si me están proponiendo que yo no cumpla la ley, no puedo y tengo que decirlo", insistió el titular de ARBA.

"Si lo que están proponiendo es que nosotros condonemos deudas sin una ley, eso es ilegal. Si hay una ley, será legal", remarcó. "El problema con la ley es que los que ya blanquearon tienen una cláusula por la cual no pueden ingresar a un nuevo blanqueo, entonces realmente es compleja la situación. Yo creo que se apuraron con el anuncio", concluyó.