ANSES: Raverta entregó la jubilación número 200.000 del Plan de Pago de Deuda Previsional

Durante la entrega, realizada en el Centro de jubilados y pensionados de Casino Rama Juego, la titular del Anses destacó que los nuevos beneficiarios "empiezan una nueva etapa para encontrarse con quienes más quieren, para ir a los centros de jubilados y para disfrutar de sus familias" y señaló que "todo esto es posible porque hay un Estado que los cuida".

"Ya se jubilaron 200 mil personas gracias al Plan de Pago de Deuda Previsional, una ley que no votaron todos los diputados, porque muchos creen que ustedes no se la merecen por no contar con los 30 años de aportes, pero esa responsabilidad no era de ustedes, sino de sus empleadores", apuntó Raverta.

Mar del Plata Raverta

"Si tenemos 200 mil jubilaciones con esta ley, también es porque desde Anses hicimos un esfuerzo enorme trabajando para que cada uno tenga lo que le corresponde, porque creemos que el Estado tiene que darles esta jubilación. Y también creemos que todos tenemos que defender al Estado, cada uno desde su lugar, hablar con los nietos, en los centros de jubilados. Sabemos que hay que mejorarlo, cada vez con más empatía, más inteligencia y más trabajo, pero nunca eliminarlo", agregó la directora ejecutiva de Anses.