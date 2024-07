ANSES entrega $150.928 en julio 2024: quiénes pueden acceder en julio 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con los pagos de junio . Y frente al comienzo del nuevo calendario de cobros del mes de julio, dio a conocer que, gracias a un aumento, un grupo de beneficiarios de distintas Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán $150.928.

Las Pensiones No Contributivas son distintas prestaciones que otorga el Estado a aquellas personas que no poseen el trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, razón por la cual no realizaron aportes. En el mes de julio los beneficiarios recibirán el bono con el monto actualizado un 4,2% de acuerdo a la inflación.

ANSES JUBILADOS En este sentido, todas las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES serán actualizadas de la misma manera que las jubilaciones. Freepik

Cuáles son las PNC de ANSES

Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:

Pensión No Contributiva por Invalidez: para acompañar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

para acompañar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: ayuda económica a mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

ayuda económica a mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. Pensión No Contributiva por Vejez : para personas de 70 años o más que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

: para personas de 70 años o más que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675).

Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Montos de las PNC de ANSES en julio 2024

Los montos de cada PNC en julio 2024:

Pensión No Contributiva por Invalidez o Discapacidad: $150.928.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: $215.612.

Pensión No Contributiva por Vejez: $150.928.

PNC de ANSES: cuándo cobro en julio 2024

El calendario de pagos es el siguiente:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de julio de 2024.

Feriado martes 9 de julio: Día de la Independencia: