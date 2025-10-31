Una miniserie tremenda: un thriller recargado de suspenso que se puede ver de un tirón Se trata de una producción de la plataforma de streaming que mezcla drama familiar, misterio y revelaciones impactantes.







Presenta a un cirujano viudo que enfrenta la peor pesadilla de cualquier padre: la desaparición sin rastro de su hija adolescente. Netflix

Netflix incorporó nuevamente a su ranking una miniserie británica que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan historias intensas y adictivas. La plataforma volvió a posicionar Safe, un thriller de suspenso creado por Harlan Coben que consta de apenas ocho episodios y logra mantener la tensión constante desde el primer minuto hasta el desenlace.

Esta producción de 2018, protagonizada por Michael C. Hall, desató gran entusiasmo en redes sociales y se consolidó como una de las opciones favoritas para hacer maratón durante el fin de semana.

Safe, ambientada en un vecindario cerrado aparentemente idílico de Inglaterra, presenta a un cirujano viudo que enfrenta la peor pesadilla de cualquier padre: la desaparición sin rastro de su hija adolescente. Con una producción que mezcla drama familiar, misterio y revelaciones impactantes, la miniserie ofrece una mirada cruda sobre los secretos oscuros que se esconden detrás de las fachadas perfectas de una comunidad supuestamente tranquila.

Este thriller británico se destaca por su capacidad de condensar una fuerte historia en un formato breve pero contundente. A través de flashbacks estratégicos y giros inesperados, cada episodio deja al descubierto una nueva capa del misterio, construyendo una atmósfera opresiva que mantiene al espectador en vilo.

Safe Netflix Netflix: sinopsis de Safe Safe sigue la historia de Tom Delaney, un cirujano viudo que se encuentra en un exclusivo vecindario privado donde aparentemente todos se conocen y confían entre sí. Su mundo se desmorona cuando Jenny, su hija adolescente, desaparece misteriosamente luego de haber ido a una fiesta. Desde ese instante, Tom se embarca en una búsqueda desesperada que lo llevará a descubrir que las personas más cercanas a él guardan secretos que complicarán aún más la investigación.

A medida que avanza la trama, la desesperación del protagonista por encontrar a su hija lo obliga a adentrarse en una red de mentiras, engaños y relaciones ocultas que termina sacando a la luz la verdadera naturaleza de su comunidad. La serie explora en profundidad cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo detrás de cada vecino cordial se esconde una verdad peligrosa. Con un relato dinámico e intenso, Safe mantiene la intriga hasta el último episodio. Reparto de Safe Michael C. Hall como Tom Delaney

Amy James-Kelly como Jenny

Isabelle Allen

Marc Warren

Hannah Arterton

Amanda Abbington

Emmett J. Scanlan

Audrey Fleurot