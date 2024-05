Advierten que los jubilados compran menos medicamentos por la fuerte suba en sus precios

"La frase que hoy más se escucha decir a los jubilados en la farmacia es 'me llevo los medicamentos que no pago'", expresó Fernández En C5N.

En ese sentido, el especialista reveló que “la frase que hoy más se escucha decir a los jubilados en la farmacia es 'me llevo los medicamentos que no pago, los que tengo que pagar no me los des porque no lo puedo pagar'".

Incluso el incremento en los medicamentos también afecta a las población en general. "Una persona que no tiene una cobertura social hoy está pagado un precio que es totalmente inaccesible y realmente el medicamento no es un bien de consumo más, es un bien inelástico, uno decide no tomar un medicamento o tomarlo, sino que debe tomarlo porque al no hacerlo perjudica mucho su salud", argumentó Fernández.

fernandez.jpg El vocero del colegio de farmacéuticos alertó por la suba de los precios en los medicamentos y la situación de los jubilados.

"Hay una serie de medicamentos que vemos con frecuencia que se están dejando de llevar y complicando y deteriorando su estado de salud, es gravísimo eso", concluyó.

Cardiólogos advierten que por la crisis económica no podrán colocarse más stents

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) publicó un duro comunicado en el que advirtió que no podrán colocar más stents ni realizar otras prácticas médicas por el alto costo de los insumos y el rezago en los honorarios que pueden cobrar en cada intervención.

"El aumento exponencial del costo de los equipos y los insumos médicos y la baja sistemática de los honorarios profesionales están mostrando ya consecuencias indeseables, como lo son la reprogramación de prácticas y la demora en realizar las mismas dilatándolas por largos meses, lo que evidentemente pone en riesgo la salud del paciente. De no mediar una solución en el mediano plazo, toda la actividad va a verse paralizada, generando un impacto incalculable sobre la salud de la población a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina", se indicó en el comunicado.