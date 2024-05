Javier Milei se sinceró sobre la situación de los jubilados: "Entiendo que no les alcanza"

Milei aseguró que sabe que a los jubilados no les alcanza, pero que la situación está mejorando.

El presidente Javier Milei se refirió a la situación actual de jubilados y pensionados y se mostró sincero. “Entiendo que no les alcanza, pero las cosas están mejorando”. Además, en medio del debate por la Ley Bases y el paquete fiscal habló sobre la aprobación de la ley en el Senado.

Por otra parte, en medio del debate de la Ley Bases aseguró que se ve confiado y que su aprobación permite un “fuerte impulso a la inversión”, puesto que se está “mejorando el régimen de inversiones y el régimen laboral”.

Milei Javier Milei se presentó una vez más en Estados Unidos.

Por último, en el plano internacional, Milei considera que Estados Unidos es un aliado “independientemente de que sea gobernado por un demócrata o un republicano”. Aprovechó también para destacar su buena relación tanto con Donald Trump y Joe Biden.

Del mismo país, se animó a opinar sobre las protestas realizadas en las universidades y consideró que es “aberrante el comportamiento antisemita que se está dando”.

El Gobierno apuntó contra la CGT y habló de "cortar con que 5 señores sean dueños de los trabajadores"

El Gobierno cruzó a la Confederación General de los Trabajadores (CGT) luego del masivo paro general del 9 de mayo: "Hay que cortar con que 5 señores sean dueños de los trabajadores”.

Guillermo Francos hizo referencia al paro convocado por la central obrera, que afectó a millones de personas y provocó el cierre de los bancos, reducción en el transporte y también funcionamiento parcial de comercios. "Es una actitud equivocada de la CGT, pero no me parece que tenga que cortar el diálogo”, afirmó el ministro del Interior, a la vez que aclaró que "no se construye la Argentina en los términos de Pablo Moyano”.

Guillermo Francos NA/Damián Dopacio

En la misma línea, el titular de la cartera de Interior comentó en diálogo con TN: “Hay que preguntarse si tenemos que seguir con la misma dirigencia gremial durante tantos años o tenemos que democratizar”.

Respecto a la relación que mantienen desde el Gobierno con el gremio de los trabajadores, Francos aseguró que "vamos a conversar" y aclaró que "el Gobierno no tiene nada en contra de la representación gremial. Sí está en contra de estas medidas que son políticas”. De la misma forma advirtió: “A veces tirar tanto de la piola, genera que se corte. Tratemos de no tirar tanto”.