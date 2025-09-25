25 de septiembre de 2025 Inicio
La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó tres veces más que la inflación en la era Milei

Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, el monto que pagan los usuarios por servicios y transporte se incrementó 526% desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, notablemente por encima del nivel general de precios, que trepó un 164%.

Los bolsillos de las familias

Los bolsillos de las familias, golpeados por las medidas de Javier Milei.

La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 526% desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, notablemente por encima del nivel general de precios, que trepó un 164%. A su vez, en este año la canasta acumula un aumento del 24% mientras que la inflación acumulada es del 21%.

La cifra surge del reporte mensual elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet.

El informe señala que durante septiembre un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $173.625 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. Este gasto bajó 7,7% respecto del mes anterior, por estacionalidad, y es 26% superior al de igual mes de 2024.

Según el texto, esa reducción del 7,7% en la canasta de servicios lo explica esencialmente una reducción en los consumos por estacionalidad.

Canasta de servicios públicos con estacionalidad y sin subsidios septiembre 2025 AMBA

Con respecto a septiembre de 2024, el costo de la canasta total se incrementó por debajo del índice general de precios del período (la canasta aumentó 26% mientras que para el IPC se estima un incremento del 31%)

En la desagregación por servicio se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 33% respecto a septiembre de 2024, es decir, por encima del IPC estimado y en agua con el 23%. Por otra parte, el gasto en gas natural y energía eléctrica aumentaron 23% y 18% respectivamente en términos interanuales.

El peso del gasto de la canasta de servicios públicos del AMBA en el bolsillo de los hogares

El gasto en transporte aportó 13 puntos porcentuales, de los 26 totales del incremento interanual, mientras que el gasto en energía eléctrica y agua aportaron 4 puntos porcentuales cada uno y el gas los 5 puntos restantes.

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 50% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 50% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios.

El informe destaca que la canasta de servicios públicos del AMBA de septiembre representa el 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.564.013) o bien, con un salario alcanza para comprar 9 canastas de servicios públicos (vs 7,8 en septiembre de 2024). A su vez, el peso del transporte representa el 43% del gasto y es el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre el salario.

De la misma manera, el informe incluye un análisis de las principales partidas del proyecto del presupuesto para 2026 destinadas a energía y el transporte que suman $11,4 billones, remarcando que el peso de estos gastos en relación con el PBI resulta similar al de 2025.

