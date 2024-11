Advierten que en 2025 podrían cerrar más de 25 mil pymes y 30 mil empleos, lo mismo que en los cuatro años de Macri

El presidente de la asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, señaló que de levantarse el cepo deberán bajar sus persianas "un 5% de las empresas que producen". "El libre comercio hoy no funciona; el mundo es proteccionista y nosotros no podemos dejar de serlo", sostuvo.

"La situación es preocupante para la industria manufacturera, textil, calzado, bienes de capital. El Gobierno, a través de medidas como la quita de aranceles, genera una gran preocupación porque no hay un aumento de importaciones de materia prima, sino de productos terminados", destacó el presidente de la entidad, Daniel Rosato.

"El sector de petróleo y gas hoy está tranquilo porque si no hay levantamiento del cepo, no hay inversiones. Ahora, en todo el resto, casi un 70% de la economía, estamos teniendo una caída que se va a pronunciar si hay un levantamiento del cepo, porque las importaciones se van a incrementar en los productos terminados", afirmó.

Rosató alertó que "si se levanta el cepo y no se baja el costo de energía, que triplica el precio internacional, en 2025 vamos a tener una pérdida de 25.000 pymes a nivel nacional y 300.000 puestos de trabajo. Vamos a perder un 5% de las empresas que producen y conforman la economía real en la Argentina", sostuvo.

Pymes santafesinas En lo que va del año, cerraron unas 10.000 empresas en todo el país. Redes Sociales

En ese sentido, el titular de IPA pidió al Gobierno que reciba a representantes del sector para, a través del diálogo, coordinar medidas que "utilicen el comercio exterior inteligentemente para poder crecer" y establezcan "una regulación" a las importaciones.

"El libre comercio hoy no funciona; el mundo es proteccionista y nosotros no podemos dejar de serlo. Tenemos una carga impositiva muy alta, costos de energía muy altos y la amenaza permanente de la competencia desleal desde China. No somos competitivos", analizó.

Las pymes, en crisis: "Hay fabricantes se están convirtiendo en importadores"

Rosato aseguró que la situación actual de las pymes argentinas "es delicada". "Primero, las inversiones están paralizadas. Segundo, venimos con una baja constante en los precios porque no hay demanda", explicó. En general, "un 70% de las empresas están complicadas y solo el 30% están bien".

"Hay empresas que van a tener problemas para pagar el aguinaldo porque están debajo del punto de equilibrio, vendiendo por debajo de los costos. Los únicos que pueden activar la economía son los trabajadores a través de mayores compras que no se están generando", manifestó.

Según el informe de IPA, entre julio de 2023 y julio de 2024 se perdieron 173.531 puestos de trabajo registrados. Los sectores más golpeados fueron la construcción (100.206) y la industria manufacturera (45.812). En ese periodo, además, desaparecieron 9.799 empresas de las cuales 480 eran manufactureras, mayoritariamente pymes (96%).

Pymes El sector manufacturero perdió 45.812 empleos entre julio de 2023 y julio de 2024.

El empresario destacó que "desgraciadamente hay sectores, especialmente el textil, donde hay inversiones muy fuertes creadas que se van a desmoronar" y "estos fabricantes se están convirtiendo en importadores para poder sostener sus industrias, porque saben que no pueden competir".

Rosato indicó que, si bien hoy el Estado tiene "facilidad" para conseguir dólares, "los tiene que invertir en producción y trabajo para que haya más recaudación, porque los dólares en un momento se terminan. En el gobierno de (Carlos) Menem pasamos por una situación similar que significó el cierre de miles de empresas", recordó.

En cuanto al diálogo con el Gobierno, señaló que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es "el único funcionario que demostró preocupación por el sector pyme, a diferencia de otros que nos preocupa cómo piensan. Decir que las góndolas están llenas de productos importados, como si fuera un acto heroico, cae muy mal en el sector pyme y nos produce preocupación", destacó.

Sin embargo, IPA aún no tuvo novedades respecto al anuncio de Francos de que se trabajará en un "RIGI para pymes". "Hay que sostenerse y dependemos de las medidas que tome el Gobierno con respecto al cepo. Eso marcará lo que va a pasar el año que viene con la industria en general, porque todo pasa por el consumo", analizó.

"Nosotros tuvimos en el gobierno de (Mauricio) Macri el cierre de 25.000 empresas. En lo que va del año, tuvimos el cierre de 10.000. Cuando hablamos de una apertura y disponibilidad de divisas para importar, eso se va a potenciar terriblemente porque no está preparada Argentina para competir a nivel internacional", advirtió Rosato.

"Desde IPA no vamos a dejar de insistir a través del diálogo para potenciar la industria nacional, porque contamos con los recursos y el capital humano para que la Argentina pueda crecer sin tener que pensar en la pérdida de miles de puestos de trabajo como la que vamos a tener si se avanza en lo que el Gobierno está planteando", concluyó.

El informe completo de IPA sobre la situación de las pymes