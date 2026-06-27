A cuánto llegará la PUAM de ANSES en julio 2026: tendrá aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,15% en julio de 2026 para jubilaciones, pensiones, la PUAM y asignaciones. Conocé los nuevos montos de cada prestación, quiénes cobran el bono y cómo quedan los haberes este mes. Por Agregar C5N en









¿A cuánto llegará la PUAM de ANSES en julio de 2026?

La PUAM aumentará en julio de 2026.

El aumento del 2,15% surge de la actualización por inflación correspondiente al IPC de mayo.

El bono extraordinario de $70.000 aún espera la confirmación oficial del Gobierno para julio de 2026.

El bono extraordinario de $70.000 aún espera la confirmación oficial del Gobierno para julio de 2026. La Prestación Universal para el Adulto Mayor que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un nuevo aumento. El ajuste será del 2,15%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes en función de la inflación informada por el INDEC. A cuánto llegará la PUAM de ANSES en julio 2026

Con esta actualización, los beneficiarios de la PUAM percibirán un haber superior al de junio. Además, continúa la expectativa por la confirmación oficial del bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando a jubilados y pensionados.

El beneficio del 2,15% también impactará en el resto de las prestaciones que abona ANSES. De esta manera, la jubilación mínima pasará a $411.989,33, monto que podría ascender a $481.989,33 en caso de confirmarse el pago del bono extraordinario de $70.000. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzarán los $288.392,52, con un total de $358.392,52 si se mantiene el refuerzo. Cabe señalar que el bono extraordinario de $70.000 aún no fue oficializado para el mes que viene, por lo que su continuidad dependerá de la publicación del decreto correspondiente por parte del Gobierno nacional.

MANOS Qué monto recibe PUAM de ANSES en julio 2026 Desde julio de 2026, el monto de la PUAM será de $329.591,46, luego de aplicarse el incremento del 2,15%. En caso de que el Gobierno nacional confirme la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los titulares de esta prestación recibirán un total de $399.591,46 durante el mes.

El aumento responde a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones previsionales tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Quiénes recibirán PUAM de ANSES en julio 2026 La Prestación Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Para acceder al beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Tener 65 años o más.

Residir en Argentina y acreditar el tiempo de residencia exigido por la normativa.

No cobrar otra jubilación, pensión o prestación previsional nacional, provincial o municipal. La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y constituye una alternativa para quienes no completaron los aportes requeridos para jubilarse. El incremento de julio surge de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual vigente. En este caso, el ajuste se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo de 2026, que registró una variación del 2,1%. Como resultado, el aumento efectivo para jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas será del 2,15%, convirtiéndose en el ajuste más bajo del año.