Diputados de Unión por la Patria impulsan el juicio político a Diana Mondino para destituirla de su cargo de Canciller

Para poder avanzar en la destitución de la funcionaria a través del juicio político, se necesitan dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados –donde se inicia el trámite-. Previo a ello, la comisión correspondiente debe considerar “admisible” el tema y, en caso de que eso suceda, se pone en marcha sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado.

Hasta el momento, el bloque mayoritario dentro del Congreso –que impulsa dicho pedido- no ha iniciado conversaciones con el resto de los bloques. La construcción de una mayoría especial que se necesita para este caso, pone en jaque a los peronistas para avanzar en este sentido. No obstante, luego de la presentación formal, según pudo conocer C5N, comenzarán a acercarse a las otras fuerzas políticas.

Además, se suma la controversia de la conformación de la comisión que, sigue sin resolverse después de que en abril, Martín Menem desconociera la legitimidad de Marcela Pagano para su presidencia. Sobre este tema, la principal oposición es optimista. “Ahora que votan juntos, quizás puedan resolver ese inconveniente”, chicaneó un diputado de UxP a este medio.

Según explicaron en la conferencia que brindaron en la sala del bloque de Unión por la Patria en el tercer piso de la Cámara de Diputados, hay dos elementos centrales para iniciar el proceso de juicio político contra Mondino. Uno es de forma: según UxP, “la canciller pretende atribuirse funciones propias del poder legislativo, celebrando acuerdos internacionales sin pasar por el Congreso de la Nación”. Y, el –más grave, conforme los argumentos de los diputados- es una cuestión de fondo: “Mondino es funcional a la ocupación británica y su política de militarización y saqueo del Atlántico Sur”.

El texto presentado indica que promoverán el juicio político a Diana Mondino por “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, se conformidad con lo que dispone el art. 53 de la Constitución Nacional. En sus fundamentos del proyecto, los diputados recuerdan que antes de asumir –el 11 de septiembre de 2023- la canciller declaró en una entrevista que “los derechos de los isleños serán respetados”, homologando el referéndum ilegal que realizó el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña en las Islas en el añ0 2013.

Además, los diputados denunciaron que, por medio de un comunicado conjunto entre Mondino y Lammy “nos enteramos de la concreción de una serie de acuerdos bilaterales que ofrecen concesiones inaceptables a la potencia ocupante, permitiéndole mejorar la logística y conectividad con el continente y profundizar la explotación ilegal de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburiferos”.

Recordaron también que estos acuerdos “recuperan los tópicos y el espíritu del pacto Foradori - Duncan del 2016, durante la gestión Macri, que fuera oportunamente denunciado por la cancillería argentina, dándolo por terminado a partir de marzo de 2023, por ser considerado lesivo para el histórico reclamo argentino”.

De la conferencia de prensa participaron los diputados Aldo Leiva, Agustina Propato, Germán Martínez, Roxana Monzón, Juan Manuel Pedrini, Ricardo Herrera, Jorge Neri Araujo, Andrés Freites, Carolina Yutrovic, Jorge Romero y Eduardo Valdéz.



En representación de la Confederación Nacional de ex combatientes de Malvinas intervino su presidente Ramón Robles, y por el CECIM La Plata su titular Rodolfo Carrizo, impulsores de dos de las tres denuncias judiciales presentadas contra Mondino en más últimas semanas. Al cierre, también brindó su testimonio y su apoyo a la iniciativa la presidenta de la Unión Federal de familiares de caídos en Malvinas, Alejandra González.