¿Ya es mejor que el Barcelona de Guardiola?: un análisis del presente brillante de la Selección

¿Qué hace realmente distinto a este equipo que no para de dar exhibiciones? La rápida respuesta es Messi. Y, claro, está perfecto. Desde tiempos inmemoriales ha sido así. Leo es el mejor futbolista de todos los tiempos -luego del Mundial ya no quedan dudas- y no hay forma que The GOAT, como le dicen los estadounidenses al Más Grande de la Historia, no haga diferente a un equipo.

El equipo disfruta de su mejor momento, luego del Mundial ganado. Una mochila que se sacaron muchos, sobre todo los más grandes, para dar paso a un estado de gracia que vive el plantel, a partir de un ambiente que transformó Scaloni con su dominio de grupo, que generó Messi con su simpleza para ser líder y que potenciaron los resultados. Sin presiones ni ataduras, con confianza plena y roles claros, el equipo fluye y el hincha goza de tener a la mejor selección del mundo. Un rótulo que se ratifica con resultados y funcionamiento.

seleccion Sus tres mediocampistas juegan de todo y hacen todo. Télam

Porque este equipo, además de ser el campeón del mundo, de América y de la Finalissima, es el líder del ranking FIFA luego de apenas perder un partido en los últimos 51, aquel desgraciado debut en Qatar. En estas Eliminatorias es el único puntero, con puntaje ideal y sin recibir goles en este 2023. Tras ganar en Qatar, el equipo podía dormirse en los laureles. O potenciarse. Eligió el segundo camino, como pidió el jefe de la Scaloneta.

Lo emocional influye y mucho, como sucede en el deporte. A cada jugador, agrandado en el buen sentido, le brota la confianza y más cuando se da cuenta que el equipo, aceitado, lo hace mejor. Así pasa cuando funcionan los conjuntos. Las individuales lo hacen mejor pero no hay nada más potente que la fortaleza colectiva. Argentina fue mucho más que la suma de sus partes en el Mundial. Jugó mejor que eso. Y ahora se avanzó una frase más y el mundo empieza a descubrir las verdaderas figuras que hay detrás de este gran equipo.

La Selección disfruta de todo esto, de haber encontrado un ADN, una identidad futbolística. Una forma de juego que se basa “en la nuestra”, aquel estilo que identificó por décadas al fútbol argentino pero luego se perdió, por un debate que -por los malos resultados, especialmente aquel fatídico 1-6 ante Checoslovaquia en el Mundial 58- metió a lo europeo en el medio, a la capacidad física, a la táctica, a la estrategia…. “Que lo nuestro no sirve, que hay que copiar a los europeos”.

seleccion Enzo Fernández, uno de los volantes que marca, juega entre líneas y llega al área. Télam

Hoy eso no se discute. Esta Argentina es un mix: se apoya en la esencia del fútbol argentino, en el toque, en el jugar desde todos lados, pero sin dejar afuera todo lo que se necesita para tener éxito en el fútbol moderno, desde la intensidad hasta la disciplina táctica, pasando por la velocidad y verticalidad.

Pero esta Argentina juega y juega. Es un equipo de juego, no de jugadas. Y, por momentos, se transforma en una máquina que abruma a su rival, como pasó incluso en la final ante el poderoso Francia.

Su motor está en el medio. Porque sus tres mediocampistas juegan de todo y hacen todo. La versatilidad y polifuncionalidad son la marca registrada de Mac Allister, Fernández y De Paul. Corren, marcan, quitan, pasan la pelota, se desprenden, juegan entre líneas y llegan al área. Nada los limita. Es impactante ver cómo intercambian posiciones, como Alexis y Enzo con el puesto de 5. Que no es el aquel 5, el clásico, el de marca. Un rato va uno, a la jugada siguiente está el otro. Ambos ocupan ese puesto, el centro del campo, como veteranos, cuando pocas veces lo hicieron hasta hace poco. De hecho, Fernández debutó de 5 en el Mundial cuando casi no había tocado esa posición en su vida. Mac Allister lo había hecho, sí, en el Brighton, pero apenas por una temporada. Hoy son sabios de la posición, desplazando a Paredes al banco, otro que tampoco es el 5 histórico.

seleccion scaloni La Selección disfruta de haber encontrado un ADN, una identidad futbolística.

Es así, todo cambió. Ya nadie pide un 5 a la vieja usanza. Ni un 10. Ni un 9 tanque. Esta Argentina derriba cada mito o creencia, nos obliga a pensar en otro fútbol, a dejar de lado las estructuras... ¿Se acuerdan el Brasil del 70 que tenía cinco volantes creativos o números 10? Bueno, no está tan lejos este equipo de aquel fútbol total... En el concepto y por qué no, en el nivel. No hay posiciones fijas. Argentina es un caos organizado. Todos entran y salen, rotan, pero nunca dejan de jugar. Se asocian, triangulan, siempre desde el pase. Y la movilidad, claro. Argentina la tiene, casi siempre, y el rival debe pensar en defenderse. Debe ser agobiante… Y cansador.

Porque, encima, Argentina no la tiene por tenerla, no acumula posesión porque sí. No es tiki-tiki, hay verticalidad cuando se necesita. Y desequilibrio. Hasta hace un tiempo se la dieron Di María y Messi, ahora ya ni se necesita que sean necesariamente ellos. Porque el equipo no depende ni siquiera de su ancho de espaldas y su ancho de basto. O de nadie, en realidad. El equipo fluye. Construye y llega. Una y otra vez. Abruma desde su fútbol.

En este nuevo esquema todos participan y así se pueden derrumbar algunos mitos. Contra Paraguay, como vimos, función el doble 9. Porque Lautaro y Julián, que hoy disfrutan de un gran momento y demuestran ser mucho más que goleadores, intercambiaron roles y posiciones. Cuando uno se quedaba de 9 posicional, el otro salía a jugar, porque tienen la técnica, el panorama y la confianza para hacerlo. Especialmente Julián, quien por momentos se vistió de Leo en el Monumental. Un Alvarez que no para de crecer y cada día que pasa agiganta más su figura. Y esto sigue. Porque, en estos dos partidos, Nico González hizo de Fideo y el equipo, en el juego, no lo extrañó. ¿Quién iba a pensar eso hace semanas?

messi seleccion “Todavía no es el Barcelona, que fue el mejor de la historia, pero está cerca”. Palabra de Messi. Télam

Ni hablar de la defensa. O, en realidad, del bloque defensivo, cada día más sólido. Dibu, por largos momentos, es un espectador que lleva 712 minutos sin recibir goles, todo un récord de nuestro seleccionado. La zaga central luce inexpugnable, con Ota y Cuti, dos recios defensores que son mucho más que eso, que dureza y pierna fuerte. Dos tiempistas que se complementan y dan un apabullante sensación de solidez. Y cuando entran otros, como Pezzella y Martínez Quarta, cumplen, sin estridencias. Ya nadie discute que Molina y Tagliaffico son hoy los laterales titulares, aunque los recambios ya hayan demostrado que son de elite, como Acuña y Montiel. Una defensa que defiende cuando debe, achicando detrás de la maquinaria de los volantes, y ataca con criterio, oficio y precisión.

Este equipo es cosa seria y ya obliga a pensarlo en perspectiva histórica. “Todavía no es el Barcelona, que fue el mejor de la historia, pero está cerca”. Si lo dice Leo, por algo será…