Walter Mazzanti, sobre la chance de llegar a Boca: "Sería lindo jugar ahí"

En diálogo con DSports Radio, Mazzanti expuso su deseo de jugar en Boca, aunque también le dejó la puerta abierta a clubes del exterior: "Es lindo que me quiera un club como Boca. También sería lindo jugar en Boca y, si surge, poder hacerlo afuera. No soy de fijarme tanto en lo económico, aunque para uno es fundamental".

mazzanti Walter Mazzanti. Fotobaires

En tal sentido, el delantero de 28 años admitió que el Xeneize y Huracán iniciaron negociaciones. "No tuve promesa de venta, pero lo hemos hablado. Ellos quieren lo mejor para el club y yo también. Quiero darle una mano en lo económico si puedo. No hablé nada con mi representante, sé que Huracán está hablando con Boca, pero no sé más que eso. En algún momento me lo va a comunicar", expresó.

Mazzanti lleva acumulados 102 partidos en Huracán, mientras que anotó 15 goles y brindó 10 asistencias. Durante el Torneo Apertura 2025, en el que el conjunto de Parque Patricios perdió 1-0 la final con Platense, fue una de las principales figuras del equipo.