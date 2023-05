Video: una reconocida artista se equivocó al cantar el himno nacional y podría ir presa

La actriz y cantante no tardó en manifestarse por lo ocurrido y tuiteó: “Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa".

Las consecuencias, de todos modos, no serían únicamente “sociales”, sino que podrían incluso tener un valor significativo tanto en dinero como así también ante la ley.

Según indica el Artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cantante podría recibir una multa económica y hasta estar 36 horas presa.

"Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los Símbolos Patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo", reza el texto.