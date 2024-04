Video: Mateo Messi genera revuelo en las redes con sus cinco goles en un partido

Hace algunos meses, ya se había hecho viral un video del niño metiendo un hat-trick y gestos muy parecidos a su padre. Pero en este caso, la cuenta de X (ex Twitter) @433 publicó los cinco tanto que convirtió en la sub-9 y uno de ellos de tiro libre.

Embed Mateo Messi se divierte en la Academia del Inter Miami, y hasta le copia el festejo a su papá.



Con la 10 en la espalda, por supuesto. pic.twitter.com/yXg9lwlE77 — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 13, 2024

Pero una cosa que llamó la atención fue el festejo, el mismo que hizo Lionel en alguna que otra oportunidad, se trata de dar un beso y soplarlo. “Qué alegría ver cómo juega el hijo del 10, hay esperanza”, publicó un usuario de redes sociales.

No solo tiene gestos de crack sino también tiene la 10 en la espalda, tal y como ocurrió en varios momentos de la vida del astro argentino y actualmente en el Inter. Pero la curiosidad es que es derecho y no zurdo como su padre, pero eso no parece ser un problema ya que es una gran promesa.

Con Lionel Messi, Inter Miami va por la recuperación ante Kansas City

Con Lionel Messi a la cabeza, Inter Miami buscará la recuperación en la Major Soccer League (MLS) desde las 21.30 ante Kansas City.

El equipo del Tata Martino viene de haber sido eliminado de la Concachampions en manos de Rayados de Monterrey por 3-1 y muy alejado de haber mostrado su mejor versión.

Este partido generó una verdadera revolución en la ciudad, por lo que el equipo local decidió mudar su localía a un estadio de mayor capacidad.

Lionel Messi

La emoción es tal, que hasta su propio entrenador Peter Vernes hizo referencia a la calidad futbolística del 10: “Le pedí a la FIFA que vea si puedo poner a 15 jugadores en la cancha”.

Ya adentrándose en el análisis del rival, el DT reconoció: “Lo he visto jugar muchísimas veces. Un excompañero mío era el entrenador del Barcelona cuando (Messi) estaba ahí. Estuve detrás de cámaras en 2012 por dos semanas cuando estaba en su punto más alto y era increíble, sigue siéndolo”.