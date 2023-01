Video: la divertida imitación de Mbappé a Dibu Martínez

Fue el goleador del Mundial Qatar 2022, pero a Francia no le alcanzó para conseguir levantar la Copa del Mundo . Los ocho goles de Kylian Mbappé no pudieron frenar a la Selección argentina y, en especial, al arquero Emiliano "Dibu" Martínez.

Mbappé recibió el premio al máximo artillero y compartió el escenario con el arquero de Aston Villa (ganador del guante de oro) y Lionel Messi (mejor jugador del torneo). Desde el atril observó el festejo, con gesto incluido, de Martínez. Y lo impactó.

Dibu Martínez El arquero argentino hizo el gesto durante la premiación en Qatar.

"Las celebraciones no son mi problema. No hay que malgastar energías en cosas tan fútiles", aclaró días después el jugador de Paris Saint Germain. A tal punto parece que no le molestó que en las últimas horas se viralizó un video en el cual se observa, a la salida de un entrenamiento, a Mbappé realizar el mismo gesto que Dibu.

La imitación de Mbappé a Dibu Martínez