Video: hinchas ingleses invadieron la cancha para protestar contra la mala gestión de su dueño

Se habían jugado apenas 16 minutos del primer tiempo en el estadio Select Car Leasing cuando unos mil hinchas saltaron al césped para mostrar su descontento con la gestión de Dai. "El fútbol tiene un problema de propiedad", rezaba la bandera que exhibieron en el círculo central.

La protesta generó discusiones y abucheos de parte de otros simpatizantes de Reading, mientras que los visitantes pedían el reembolso de su dinero. Finalmente, tras más de media hora de detención del encuentro, el árbitro Ross Joyce decidió suspenderlo.

DESESPERANTE Los hinchas del Reading invadieron el campo de juego en protesta contra la EFL por no resolver el inconveniente con su dueño chino Dai que ha hecho un desastre con el club. Deuda millonaria, salarios impagos, deducción de puntos...

En diciembre, los hinchas ya habían protestado frente al Parlamento contra la gestión del empresario chino, que desde 2021 ocasionó la pérdida de 16 puntos, descontados por la liga debido a problemas financieros.

Según la agrupación "Sell Before We Dai", que propone la venta del club para que deje de estar en manos del hombre de negocios asiático, su administración ocasionó pérdidas financieras y bajos rendimientos deportivos, que incluyeron descensos en los equipos masculino, femenino y juveniles.

Además, se multiplican los reclamos por salarios impagos, tanto a jugadores como a personal del club, en medio de críticas por falta de transparencia y comunicación de parte del propietario. La liga impuso multas y quita de puntos por las constantes violaciones a las normas.

Sell Before We Dai Reading FC Inglaterra

Tras el partido cancelado, Sell Before We Dai emitió un comunicado en el que asegura que se trata de "un día oscuro para el Reading Football Club". "La primera suspensión de un partido provocado por los aficionados en nuestros 152 años de historia no debe celebrarse, pero sí la pasión espontánea y sin filtros, así como la voluntad y determinación de nuestros aficionados. Hoy se ha demostrado más allá de toda duda que los aficionados del Reading no serán ignorados y lucharán hasta el final por nuestro club", comienza el texto.

"La gestión de nuestro club es engañosa y destructiva. Se venden jugadores sin el conocimiento del entrenador, se despide personal y los inversores potenciales se ven desanimados por aquellos que deberían facilitar la venta. O no tenemos comunicación o nos mienten", detalla.

"Entendemos que la liga nos castigará, pero lo que realmente necesitamos es ayuda. Hoy fue una avalancha de emociones por parte de una base de fans no conocida por su hostilidad. Tememos por el futuro de nuestro club de fútbol y la amenaza no podría ser más real. Nuestro dueño ya ha matado a dos clubes. No podemos ser los terceros", sentencia el comunicado.

La invasión de los hinchas al campo para protestar contra su dueño motivó la suspensión del encuentro ante Port Vale.

No es la primera incursión de Dai en el fútbol. En 2007, él y su hermana Xiu Li compraron el club Shaanxi Baorong Chanba de su país, al que mudaron de ciudad en 2012 y 2016, con sucesivos cambios de nombre y de colores. Finalmente, luego de descender a la segunda división, el equipo se disolvió.

En 2017, adquirió Reading, y pronto comenzaron los problemas. Sus elevados gastos violaron las reglas del fair play financiero de la liga inglesa: durante cinco años, el club informó pérdidas brutas de 146 millones de libras, cuando el límite es de 13 millones. En 2023, tras 10 años en la segunda división, el club cayó a la tercera. Luego, llegaron más multas por no pagar salarios ni impuestos.

Por otra parte, en junio de 2017, el empresario chino intervino en el club belga KSV Roeselare, con el que estableció una pasantía para formar a entrenadores juveniles chinos. Poco después, el equipo también se desplomó tras el descenso y las dificultades financieras.

Los hermanos Dai Xiu Li y Dai Yongge, propietarios de Reading FC de Inglaterra.

Los Dai hicieron su fortuna con Renhe Commercial Holdings, un negocio familiar dedicado a transformar viejos refugios antiaéreos subterráneos en centros comerciales. El primero abrió en 1992, y para 2016 ya eran 23 los shoppings de la firma. Según declaró la propia compañía, construir de esta forma permitía esquivar regulaciones e impuestos aplicables a la actividad al nivel del suelo. Tanto creció la empresa que en 2014 Dai Xiu Li fue destacada por la revista Forbes como una de las mujeres más ricas del mundo, con una fortuna estimada en u$s1,2 mil millones.

Los hermanos decidieron hacer de su juguete a un club fundado en 1871, uno de los más antiguos del fútbol inglés y habitual protagonista del ascenso, y amenazan con cargarse más de 150 de pasión de sus hinchas. Algo que no tiene precio.