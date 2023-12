Video: el incómodo momento que atravesó Chiquito Romero con una mujer que odia a Boca

Sergio Chiquito Romero se encuentra de vacaciones luego de quedar afuera del torneo local y de haber finalizado la Copa Libertadores con Boca. Por eso se muestra tranquilo en el supermercado haciendo compras, pero lo que no se esperaba era encontrarse con una incómoda situación con una mujer.

El jugador esperaba en la fila para poder comprar y una mujer se le acercó, el pidió una foto y él accedió sin problemas, mientras otras personas pasaban sin pedirle nada, pero lo saludaban. Minutos después, la buena onda cambió.

Por este momento incómodo que vivió con una mujer que “odia a Boca”. pic.twitter.com/STHD9V4qSu — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) December 9, 2023

Una persona estaba filmando el momento y la mujer empezó a decir lo que pensaba de Boca: “Odio a Boca, odio a los bosteros. No soy de ningún cuadro. Me hice de Colón de mentira porque soy maestra jardinera y me preguntan de qué cuadro soy. Mi hija es de Boca y mi pareja es de Boca, que está allá atrás chusmeando y matándose de risa allá atrás”.

Y agregó: “Lo único bueno que tiene Boca es a este señor y la esposa (Eliana Guercio) es divina. Vine acá para encontrármelo”.

Sin decir nada, con brazos cruzados y sin perder la sonrisa, el jugador se mantuvo firme simpático y luego accedió a saludarla de nuevo. “Lo va a poner colorado”, expresó el hombre que estaba grabando y, si bien no hubo discusiones, el jugador no vivió la mejor de sus experiencias.

Eliana Guercio reveló los celos que le genera Sergio Romero: "A los gritos..."

La modelo Eliana Guercio reveló en un programa de radio que hace un tiempo acompañó a Sergio Romero a realizar un trámite en los Países Bajos y vivió un momento de muchos celos, lo que sorprendió a todos los oyentes porque están casados desde 2008.

Sergio Romero y Eliana Guercio Redes sociales

En el programa radial El Club del Moro, Eliana Guercio comenzó por relatar: "Fuimos a una oficina de celulares en Holanda para dar de baja unos números telefónicos y había una chica que no paraba de mirarlo mientras se tocaba el pelo". Con estas palabras, la modelo dejó en claro que está en todos los detalles alrededor de su marido.

Por eso, rápidamente señaló: "Yo estaba embarazada y me puse intensa. Entonces, él se dio cuenta y me abrazó, como diciendo 'Yo estoy con ella'. A ella no le importó nada y seguía". Así, expresó toda su furia con lo sucedido, sorprendiendo con sus celos con el actual arquero de Boca Juniors.