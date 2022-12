Víctor Hugo Morales se despide del relato deportivo: "Es mi último mundial"

"Estoy muy feliz y muy agradecido a la gente de la plataforma Relatores. Cuando nos echaron de aquella radio en la que estábamos (radio Continental) los muchachos armaron eso y yo los acompañe para poner el nombre y estar sumando ad honorem, por amistad. Ahora ellos me devuelven esta alegría inmensa de poder estar transmitiendo un campeonato del mundo", dijo el periodista

"Es mi último mundial por cuestiones de edad. Estar ahí en un pupitre viviendo las alternativas de una Copa del Mundo, emocionándome, es un regalo final no lo olvidaré nunca".

https://twitter.com/NacionalRock937/status/1598309081873358849 Víctor Hugo Morales: “Es mi último mundial por cuestiones de edad”



En @roscaandroll937 hablamos con @VHMok directo desde Qatar, tras la victoria de Argentina contra Polonia para el pase a octavos de final.



Entrevista completa: https://t.co/5Pvz2K9UlT @Relatoresconvos pic.twitter.com/B1nbcCCe9W — 93.7 Nacional Rock (@NacionalRock937) December 1, 2022

Víctor Hugo Morales, una institución dentro del periodismo deportivo

Víctor Hugo Morales, junto con José María Muñoz y Marcelo Araujo, hizo escuela dentro del relato futbolístico y hoy es uno de los grandes referentes del periodismo deportivo.

Con un relato rápido, vivaz y seguidor del juego en todos sus detalles, con un ritmo siempre vibrante, a veces hasta obsesivo, y con una tendencia a buscar metáforas, palabras, ideas y frases que le den un poco de vuelo a un partido, el periodista a realizado un gran aporte al relato dejando su huella marcada para siempre.

Víctor Hugo Morales relata el gol de Maradona a la selección de Inglaterra (1986)

Qué opina Víctor Hugo de los mundiales

En una entrevista exclusiva con C5N.COM, Víctor Hugo manifestó "no ser tan hincha de los mundiales" porque "están en manos del azar" y en ese sentido expresó que para él sería mejor que se jugarán un campeonato más largo, con más cruces entre las selecciones.

"En los mundiales no siempre gana el mejor y no se hace justicia con algunos equipos que se van fracasados porque perdieron en cuartos de final por penales y podrían haber sido campeones. Me parece que son una carrera de 100 metros con muchos obstáculos impensables. Cuesta demasiado imaginar el derrotero de una selección en la competencia. No necesariamente gana el mejor y eso en el deporte para mí es un poco decepcionante", expresó.

TODOS los MUNDIALES de VÍCTOR HUGO MORALES

Las expectativas de Víctor Hugo con la Selección argentina

En la previa al Mundial, Víctor Hugo mostró su entusiasmo con la Selección Argentina y confía en que Lionel Messi y compañía harán un gran torneo.

"Lionel Scaloni, como Bilardo con Diego, ha sabido crear una mística formidable en torno a Messi", sostuvo el periodista quién ponderó que en los últimos partidos el "10" se mostró como el líder del equipo.

"Es el que manda, el que banca y el que aguanta. Creo que es un plus excepcional frente a los otros equipos. La Argentina sin Messi es muy buena y estaría en condiciones de pelear contra cualquier adversario, con Messi tiene un plus", completó.