Varela se fue de Boca y sorprendió al hablar de una llegada de un campeón del mundo al club

En diálogo con los medios presentes en el aeropuerto previo a viajar a Portugal, Varela dejó la puerta abierta a una posible vuelta a Boca: "Ojalá algún día pueda volver. Fue mi casa durante muchos años y estoy muy agradecido. Vestir la camiseta de Boca es lo más lindo que hay. Lo disfruté hasta último momento. La gente de Boca me hace saber el cariño que me tienen y mis compañeros también. Me llevo los mejores recuerdos".