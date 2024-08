Vandalizó la casa de Messi y se define como "el Pablo Escobar de los veganos": quién es Bilbo Bassaterra

El joven español no se escondió de las críticas y revalidó su acción contra la mansión del capitán de la Selección argentina en Ibiza. "No tenía suficiente con los liberticidas españoles acosándome por aquí que ahora también me llegan los de Argentina", escribió en X.