Una tenista acusó a una mega figura de haber intentado seducirla: "Vas a necesitar un mejor servicio" Danielle Collins se refirió a los mensajes que recibió de parte de un tenista francés, pero él desmintió el relato y la trató de mentirosa. Por + Seguir en







Danielle Collins acusó a Corentin Moutet. Redes sociales

Una nueva polémica se instaló en el tenis, pero esta vez no es por una jugada porque tiene que ver con un romance. Fue el francés Corentin Moutet quien le habría escrito a la estadounidense Danielle Collins por Instagram con el fin de tener una cita, pero la recepción no fue tan buena. ¿Qué pasó?

La finalista del Australian Open 2022 contó que Moutet intentó entablar una conversación y ella contestó: “Si vas a coquetear conmigo de esa manera, necesitas un servicio más potente. Hay gente que piensa que lo que cuenta es la personalidad, pero para mí lo importante son buenas derechas y buenos saques”.

Agregó que no está interesada y explicó: “Fue gracioso, porque me dejó de seguir cuando se supo lo de mi perfil de citas, en el que indicaba que no estaba interesada en ‘reyes pequeños’. Venga, gente: deben entender que mido casi 1,80m, es una preferencia, no tengo nada en contra de los pequeños”.

“Me escribió por privado anoche, preguntándome si vi su último partido y los grandes servicios que estaba haciendo. No creo que sea suficiente”, sumó. A lo que Moutet respondió: ¿Cómo te voy a dejar de seguir si nunca te he seguido? Tennis Channel, ¿cómo puedes dejar que alguien diga tonterías en televisión?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/moutet99/status/2035756790231503200&partner=&hide_thread=false how can I unfollow you when I never followed you@TennisChannel how can you let someone say BS like this on tv

You followed me

You asked me for mixed dubs

And I’ve never even followed you

You ready to say anything so people talks about you

You should learn how to love… https://t.co/plDXqd1wzQ — Corentin Moutet (@moutet99) March 22, 2026 Y contó su versión: “Tú me seguiste. Tú me pediste jugar dobles mixtos. Y yo nunca te seguí. Te encanta ir diciendo cosas para que la gente hable de ti. Deberías aprender a quererte a ti misma para no tener que hacer cosas estúpidas para ganarte el amor de la gente”.