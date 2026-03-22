El día que dio inicio a una era: el primer duelo entre Roger Federer y Rafael Nadal

En marzo de 2004 se disputaba la tercera ronda del Masters 1000 de Miami en el Crandon Park Tennis Center de Key Biscayne. El suizo, número 1 del mundo, venía de superar con autoridad a Nicolay Davydenko en su debut y se preparaba para medirse ante el español. Ese día comenzaba a escribirse la primera página de una rivalidad histórica.

Fueron exactamente 40 partidos en 15 años y representaron una época dorada. Los enfrentamientos entre Roger Federer y Rafael Nadal no solo eran un espectáculo para el público, sino también una prueba de superación y perfeccionamiento para ambos, dos jugadores con estilos distintos. El primero de esos históricos duelos fue en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami en 2004, y la victoria se la llevó el mallorquín. Esa noche marcó el inicio de una historia.

Fue el 28 de marzo de ese año cuando les tocó enfrentarse en esa instancia , luego de que Federer venciera al ruso Nicolay Davydenko y Nadal hiciera lo propio ante el croata Goran Ivanisevic. El torneo todavía se disputaba en el Crandon Park Tennis Center de Key Biscayne. El favorito era el suizo , partía como primer preclasificado, ya había ganado sus primeros torneos, entre ellos dos Grand Slams, era número uno del mundo y tenía apenas 22 años .

Del otro lado aparecía el joven oriundo de Mallorca, que aún no había ganado títulos, pero venía en ascenso y ya era 34° del ranking. Todos los flashes estaban puestos en Federer y en una nueva actuación impecable en torneos de gran nivel, pero habría una sorpresa. En una superficie que no era su favorita, ya que sus mayores logros llegarían sobre polvo de ladrillo, Nadal desplegó un juego destacado.

Tuvo un alto porcentaje de primeros servicios y de puntos ganados con ese saque, 31 de 39, y le quebró el servicio en tres oportunidades. Con solo 17 años, logró conectar golpes precisos que sorprendieron al líder del ranking. Le bastó una hora y diez minutos para cerrar el partido con un doble 6-3. En la siguiente ronda, Nadal cayó ante el chileno Fernando González y quedó eliminado.

Al finalizar el encuentro, Federer habló y mostró su desconcierto: “He quedado impresionado con lo que he visto. He oído hablar mucho de él y he visto algunos de sus partidos. Creo que no es una gran sorpresa para nadie”.

Cabe destacar que en redes sociales se viralizó una imagen del español sentado observando a Federer durante su partido ante el argentino Juan Ignacio Chela, en la segunda ronda de Indian Wells, unos días antes de su duelo con el helvético. Incluso, se especuló con que Nadal se encontraba en el sector del suizo por invitación de este.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuentinMoynet/status/1209495629493342208&partner=&hide_thread=false 18 mars 2004. Roger Federer affronte Juan Ignacio Chela en quarts de finale à Indian Wells. Dans le box du Suisse, à côté de Mirka, Rafael Nadal.



Une semaine plus tard aura lieu le premier "Fedal" de l'histoire, à Miami. L'Espagnol s'imposera 6-3, 6-3



( @Rafa_Minato99) pic.twitter.com/rEvTSqBQ69 — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) December 24, 2019

El encuentro en Miami fue el inicio de una era inolvidable para ambos. Federer y Nadal fueron protagonistas de uno de los duelos más atractivos de la historia del tenis y del deporte en general. De los 40 partidos disputados, 24 fueron para Nadal. Se enfrentaron en instancias decisivas, en finales, y nunca resultó sencillo para ninguno de los dos.

Con estilos diferentes y preferencias marcadas, lograban ofrecer un espectáculo de altísimo nivel. Sin embargo, en los comienzos, Nadal fue un rival incómodo para Federer y se llevó la mayoría de sus primeros enfrentamientos, incluso ganó seis de las nueve finales de Grand Slam en las que se cruzaron.

Federer Nadal 2004 Redes sociales

Para muchos, el mejor de la historia es Federer, quien consiguió 20 títulos de Grand Slam, para otros, lo es Nadal, con 22. Se llevaban cinco años, pero compartieron gran parte de sus carreras, primero como rivales incómodos, luego como amigos, sin dejar nunca de competir al máximo nivel. Su relación evolucionó con el paso del tiempo.

Para darle aún más épica, el último partido entre ambos fue la final del Abierto de Australia 2017, en la que Federer se impuso por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3. Una final inolvidable para los fanáticos, que ese día detuvieron todo para no perderse un capítulo más de una rivalidad que marcó una época.

federer nadal Federer le ganó a Nadal su último encuentro profesional y fue el AO 2017. ATP

En la actualidad, ambos ya están retirados. Federer eligió que, en el momento de su despedida, su compañero fuera Nadal. Perdieron aquel dobles en la Laver Cup, el torneo impulsado por el propio suizo, pero la imagen que dio la vuelta al mundo no fue la del resultado, sino la de ambos sentados uno al lado del otro, agarrados de la mano y envueltos en lágrimas, repasando una historia que ya era eterna.