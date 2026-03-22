22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El día que dio inicio a una era: el primer duelo entre Roger Federer y Rafael Nadal

En marzo de 2004 se disputaba la tercera ronda del Masters 1000 de Miami en el Crandon Park Tennis Center de Key Biscayne. El suizo, número 1 del mundo, venía de superar con autoridad a Nicolay Davydenko en su debut y se preparaba para medirse ante el español. Ese día comenzaba a escribirse la primera página de una rivalidad histórica.

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Nadal vs. Federer

Nadal vs. Federer, Federer vs Nadal. El primero de 40 duelos.

Redes sociales

Fueron exactamente 40 partidos en 15 años y representaron una época dorada. Los enfrentamientos entre Roger Federer y Rafael Nadal no solo eran un espectáculo para el público, sino también una prueba de superación y perfeccionamiento para ambos, dos jugadores con estilos distintos. El primero de esos históricos duelos fue en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami en 2004, y la victoria se la llevó el mallorquín. Esa noche marcó el inicio de una historia.

Fue uno de los referentes de la llamada “Legión” que dominó el polvo de ladrillo en los años 2000.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Gastón Gaudio después de ganar Roland Garros

Fue el 28 de marzo de ese año cuando les tocó enfrentarse en esa instancia, luego de que Federer venciera al ruso Nicolay Davydenko y Nadal hiciera lo propio ante el croata Goran Ivanisevic. El torneo todavía se disputaba en el Crandon Park Tennis Center de Key Biscayne. El favorito era el suizo, partía como primer preclasificado, ya había ganado sus primeros torneos, entre ellos dos Grand Slams, era número uno del mundo y tenía apenas 22 años.

Del otro lado aparecía el joven oriundo de Mallorca, que aún no había ganado títulos, pero venía en ascenso y ya era 34° del ranking. Todos los flashes estaban puestos en Federer y en una nueva actuación impecable en torneos de gran nivel, pero habría una sorpresa. En una superficie que no era su favorita, ya que sus mayores logros llegarían sobre polvo de ladrillo, Nadal desplegó un juego destacado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/1111282220663226370&partner=&hide_thread=false

Tuvo un alto porcentaje de primeros servicios y de puntos ganados con ese saque, 31 de 39, y le quebró el servicio en tres oportunidades. Con solo 17 años, logró conectar golpes precisos que sorprendieron al líder del ranking. Le bastó una hora y diez minutos para cerrar el partido con un doble 6-3. En la siguiente ronda, Nadal cayó ante el chileno Fernando González y quedó eliminado.

Al finalizar el encuentro, Federer habló y mostró su desconcierto: “He quedado impresionado con lo que he visto. He oído hablar mucho de él y he visto algunos de sus partidos. Creo que no es una gran sorpresa para nadie”.

Cabe destacar que en redes sociales se viralizó una imagen del español sentado observando a Federer durante su partido ante el argentino Juan Ignacio Chela, en la segunda ronda de Indian Wells, unos días antes de su duelo con el helvético. Incluso, se especuló con que Nadal se encontraba en el sector del suizo por invitación de este.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuentinMoynet/status/1209495629493342208&partner=&hide_thread=false

El encuentro en Miami fue el inicio de una era inolvidable para ambos. Federer y Nadal fueron protagonistas de uno de los duelos más atractivos de la historia del tenis y del deporte en general. De los 40 partidos disputados, 24 fueron para Nadal. Se enfrentaron en instancias decisivas, en finales, y nunca resultó sencillo para ninguno de los dos.

Con estilos diferentes y preferencias marcadas, lograban ofrecer un espectáculo de altísimo nivel. Sin embargo, en los comienzos, Nadal fue un rival incómodo para Federer y se llevó la mayoría de sus primeros enfrentamientos, incluso ganó seis de las nueve finales de Grand Slam en las que se cruzaron.

Federer Nadal 2004

Para muchos, el mejor de la historia es Federer, quien consiguió 20 títulos de Grand Slam, para otros, lo es Nadal, con 22. Se llevaban cinco años, pero compartieron gran parte de sus carreras, primero como rivales incómodos, luego como amigos, sin dejar nunca de competir al máximo nivel. Su relación evolucionó con el paso del tiempo.

Para darle aún más épica, el último partido entre ambos fue la final del Abierto de Australia 2017, en la que Federer se impuso por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3. Una final inolvidable para los fanáticos, que ese día detuvieron todo para no perderse un capítulo más de una rivalidad que marcó una época.

federer nadal
Federer le ganó a Nadal su último encuentro profesional y fue el AO 2017.

Federer le ganó a Nadal su último encuentro profesional y fue el AO 2017.

En la actualidad, ambos ya están retirados. Federer eligió que, en el momento de su despedida, su compañero fuera Nadal. Perdieron aquel dobles en la Laver Cup, el torneo impulsado por el propio suizo, pero la imagen que dio la vuelta al mundo no fue la del resultado, sino la de ambos sentados uno al lado del otro, agarrados de la mano y envueltos en lágrimas, repasando una historia que ya era eterna.

Federer Nadal
El día de la despedida de Roger Federer del tenis, junto a su amigo Rafa.

El día de la despedida de Roger Federer del tenis, junto a su amigo Rafa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia de Serena Willims con Indian Wells.

La noche que cambió todo: por qué Serena Williams dejó de jugar Indian Wells durante 14 años

El festejo de Talleres tras el triunfazo en Avellaneda.
play

Independiente, al rojo vivo: Talleres le dio vuelta el partido y la hinchada explotó a días del clásico

Demichelis perdió un duelo clave por la permanencia.
play

Escándalo en la Liga española: Demichelis explotó contra un periodista de Mallorca

Al-Dawsari marcó un gol histórico ante Argentina en Qatar 2022.
play

Fue verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022 y dirá presente otra vez en el Mundial 2026

La despedida de la AFA a Cherquis Bialo
play

El sentido mensaje de la AFA por la muerte de Cherquis Bialo: "Eximio periodista"

Independiente y Racing animan el supersábado de acción

Independiente y Racing se enfrentan a Talleres y Belgrano por el torneo Apertura

Rating Cero

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.

Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández: "Me desentendí"

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

El tierno mensaje de Rodrigo de Paul por el cumpleaños de Tini Stoessel: "Sos mi vida"

Moritán se mostró reflexivo y brutalmente sincero sobre las consecuencias de su separación.

"Perdí todo": la cruda confesión del exmarido de Pampita a un año y medio de la separación

Maxi López sorprendió en el stream de Mernosketti.

Cuánto cobraba Maxi López en su mejor momento: la impactante cifra que reveló el exfutbolista

Darín opinó sobre el ingreso de Andrea Del Boca a Gran Hermano.

Ricardo Darín, sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Me pegaría un corchazo"

últimas noticias

Más promociones para la billetera virtual del Banco Provincia.

Comercios, supermercados y hasta transporte: así podés aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en el final de marzo 2026

Hace 8 minutos
Crisis en la industria indumentaria: cayó 8,4% en el inicio del año y extiende una racha negativa de dos años

Crisis en la industria indumentaria: cayó 8,4% en el inicio del año y extiende una racha negativa de dos años

Hace 19 minutos
Información completa sobre el bono de $70.000 para jubilados que otorga ANSES en abril 2026.

Todo lo que hay que saber del bono de $70.000 de ANSES de abril 2026

Hace 19 minutos
El dólar oficial cerró la semana a la baja.

El dólar esquiva la crisis en Medio Oriente y cotiza a la baja

Hace 27 minutos
Las tormentas siguen golpeando con fuerza en parte del país.

Tras la tormenta, sale el sol pero sigue el frío: hay 13 provincias bajo alerta amarilla

Hace 39 minutos