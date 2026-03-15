La noche que cambió todo: por qué Serena Williams dejó de jugar Indian Wells durante 14 años

La estadounidense tenía apenas 19 años cuando conquistó su primer título en el torneo disputado en California. Sin embargo, en lugar de aplausos recibió abucheos y prometió no volver. Tiempo después decidió dejar atrás el conflicto y regresar. ¿Qué ocurrió?

La estadounidense Serena Williams fue una de las jugadoras más importantes de la historia del tenis femenino. Sin embargo, durante muchos años mantuvo un fuerte conflicto con el torneo WTA1000 Indian Wells , uno de los certámenes más destacados del circuito, al que decidió no jugar durante 14 años luego de levantar el trofeo en 2001. ¿Qué ocurrió aquella noche y por qué se habló de un boicot?

Todo se originó en las semifinales de esa edición. Serena, que tenía 19 años y ocupaba el puesto N°6 del ranking mundial , había llegado al torneo tras haber sido campeona en 1999 ante Steffi Graf y alcanzar las semifinales en el 2000. En esa instancia debía enfrentarse con su hermana, Venus Williams , luego de vencer a Lindsay Davenport en cuartos de final. Todo estaba preparado para el duelo que llevaría a una de las hermanas a la final, pero una decisión desató el escándalo.

En esa época, las hermanas Williams comenzaban a consolidarse como una de las grandes sensaciones de un momento repleto de estrellas, mientras poco a poco escribían su propia historia en el circuito. Sin embargo, ese viernes el partido no se disputó: Venus anunció que sufría un brote de tendinitis en su rodilla derecha y que jugar podía agravar la lesión. De este modo, Serena avanzó directamente a la final.

Aunque un walkover no es algo inusual en el tenis, la situación generó polémica. Para llegar a semifinales, Venus había derrotado a la rusa Elena Dementieva, quien aprovechó el momento para lanzar un comentario irónico: “ No sé lo que pensará Richard, ganará la que él decida que tiene que ganar . Cualquiera que viera la primera final que jugaron tuvo que reírse mucho” .

Richard es el padre de las hermanas Williams y durante años circuló el rumor de que tenía poder para decidir el resultado de los partidos entre sus hijas, que las controlaba y hasta manipulaba. Siempre se encontraba presente en las tribunas y con una personalidad particular y su figura generaba opiniones divididas entre los aficionados. Él negó en reiteradas ocasiones haber tenido alguna influencia en la decisión de que Venus no jugara y aseguró que su rol se limitaba a alentarlas, sin intervenir en cuestiones físicas o deportivas.

La final de Indian Wells 2001: abucheos, gritos racistas y una decisión determinante

Pero el episodio no terminó en la semifinal. El malestar del público se trasladó a la final, donde Serena debía enfrentarse con la joven belga de 17 años, Kim Clijsters, entonces ubicada entre las 20 mejores del ranking. Cuando llegó el momento del partido, ambas salieron a la cancha: primero la europea fue recibida con aplausos, y luego Serena, quien fue abucheada por gran parte del estadio.

Desde su ingreso hasta el final del encuentro se vivió un clima de tensión. En las tribunas estaban Richard Williams y Venus acompañando a Serena. La presencia de su hermana, aparentemente sin señales visibles de lesión, alimentó aún más los rumores y el enojo de algunos espectadores. Ambos también fueron abucheados y comenzaron a escucharse comentarios fuera de lugar.

Serena Williams IW 2001 Redes sociales

Porque en el deporte puede existir preferencia por un jugador, localía o rivalidad. Pero en este caso los gritos cruzaron un límite: muchos de ellos tuvieron un tono racista.

En la cancha, Serena intentó concentrarse en el partido frente a Clijsters, aunque el contexto la afectó emocionalmente, pero aun así logró imponerse en el primer set por 6-4. Durante el descanso descargó sus emociones y, en el segundo parcial, terminó de cerrar el partido para consagrarse campeona. Tras el triunfo, fue a celebrar con su hermana y su padre. Más tarde, durante la ceremonia de premiación, tomó el micrófono y dejó un mensaje que quedó en la historia del torneo.

Serena Williams 2001 Redes sociales

“En primer lugar, me gustaría agradecer a Dios por darme la fuerza para aguantar, hoy algunos fueron muy duros conmigo. También quiero agradecer a mi padre, a mi hermana, a mi familia y a los patrocinadores que hacen posible este torneo. Y a Kim (Clijsters), por brindarme una final tan maravillosa. Gracias a todos los que me apoyaron; y a los que no lo hicieron… los amo de todos modos”, expresó Serena con el trofeo en la mano.

Después de ese día todo cambió. Las hermanas Williams decidieron no volver a disputar el torneo desde la temporada 2002. En una entrevista con The New York Times, Serena explicó: “Allí me sucedieron algunas cosas que cambiaron muchísimo mi vida. Le dije a Larry Scott que ocurrieron cosas que él entiende que no deberían pasar, especialmente conmigo siendo afroamericana. No puedo decir nada positivo sobre Indian Wells”.

Catorce años después, la tenista decidió dejar atrás el rencor y anunció que regresaría al torneo en 2015 “con orgullo”, impulsada por su amor al tenis. Ese año alcanzó las semifinales, donde cayó ante Simona Halep. En 2016 llegó a la final, pero perdió ante Victoria Azarenka. Luego volvió a competir en 2018 y 2019, donde quedó eliminada en tercera ronda. Para entonces, la historia ya había cambiado. La herida que marcó su relación con Indian Wells finalmente había quedado atrás.