Una lesión dejó a Zeballos fuera del Master 1000 de Madrid después de coronarse como número 1

El marplatense iba a jugar la semifinal en la Caja Mágica , el estadio del barrio San Fermín, en Madrid, este sábado, pero debido al esfuerzo que le demandó el torneo terminó con una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda. En una entrevista en Radio Rivadavia aseguró: “Lamentablemente me voy a tener que bajar . Estaba saliendo del médico y me dieron las imágenes".

En diálogo con la prensa Cebolla agregó: "Ayer en un punto de lo que fue la locura esta del partido, que fue larguísimo y de película, me estiré todo lo que pude y sí me lastimé la pierna. No llega a ser un desgarro, pero sí es una distensión importante. Lamentablemente no me va a permitir jugar el día de hoy y habrá que cuidarse bien para llegar a los próximos torneos que también son importantes".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/settenisok/status/1786090280841601430&partner=&hide_thread=false El punto con el que Zeballos y Granollers se convirtieron en los mejores doblistas del planeta.



Histórico. pic.twitter.com/dgkqttGbZh — Set Tenis (@settenisok) May 2, 2024

Zeballos tras el triunfo en el ranking ATP en dobles: "Recién estoy cayendo..."

El deportista hizo historia para la Argentina por llegar como número 1 y se esperaba que este lunes estuviera en el podio del mundo en dobles, junto a Granollers, tras la victoria por 4-6, 6-2 y 16-14 a la dupla de polacos formada por Hugo Nys y Jan Zielinski. Remarcó tras el triunfo en la Caja Mágica, en Madrid: “Recién estoy cayendo en lo que pudimos lograr, que es el sueño de pendejo”.

Después del encuentro en Madrid, aseguró ante la prensa que "esto es lo chiquitito que se ve después de 30 años de sacrificio día a día... En el momento en que me tiré al piso me acordé desde el momento en que jugaba de chiquito con mi viejo”.

Agregó que entre sus próximos objetivos está el "volver a la Copa Davis y a los Juegos Olímpicos". En este sentido, se refirió a que "hay objetivos y es la única manera de poder ir mejorando y manteniéndose en un nivel. Hay que ponerse recompensas sino te achanchas”.