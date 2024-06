Una de las figuras de Brasil podría ser sancionado de por vida

Los partidos puntuales fueron ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

"Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia en estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar al mercado para que una o más personas se beneficien de las apuestas", señala el comunicado de la FA.

El detalle que no pasó inadvertido para las autoridades es el hecho de que Paquetá fue amonestado en la totalidad de los cuatro partidos.

El descargo de Lucas Paquetá tras las acusaciones con vínculos de apuestas deportivas

Luego de que la noticia trascendiera en los medios de comunicación, el futbolista del West-Ham hizo un descargo en redes sociales en el que se mostró "sorprendido" por la decisión de la FA y negó rotundamente las acusaciones.

"Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios", comentó.

Lucas Paquetá había sido convocado por Doríval junior para la Copa América que se realizará en Estados Unidos.